De miben is tudnak igazán ezek a hangosan zizegő eszközök segíteni? A jelenség megértésében a zichyújfalui Double Ring Wings társalapítója, hazánk első női drónpilóta-oktatója, Szaniszló Mónika lesz a segítségünkre.

– Rögtön az elején fontos eltörölnünk azt a félelmet, hogy a drónok miatt eltűnnének a korábban a mezőgazdaságban alkalmazott technológiák. Magyarország akkora termőföldterülettel rendelkezik, hogy pusztán a pilóta nélküli légijárművekkel történő permetezés például soha nem lenne gazdaságos. A precíziós gazdálkodás itt a kulcsszó. A gazdáknak valószínűleg nagyot dobban a szíve, ha azt mondjuk, ezzel a technológiával mindennemű taposási kár nélkül tudunk permetezni. Persze nem csak a vegyszerkijuttatásban lesz szerepe a drónoknak. A segítségükkel konkrétan meg tudjuk határozni majd, hogy egyes növénykultúrának pontosan hol van szüksége megerősítésre, és célirányosan tudjuk kiküldeni a permetező drónt. Ezt hívjuk monitoring-felmérésnek, melynek segítségével kevesebb vegyszerre lesz szükségünk. Jelenleg azonban drónnal történő permetezés, vegyszer vagy növényvédő szer kijuttatása tilos. A Nemzeti Agrárkamara 2022 júniusának elején adott ki erről állásfoglalást, akkor három akadálya volt ennek a tevékenységnek. Egyrészt nem léteztek még olyan képzőszervezetek, akik akkreditáltak lettek volna a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalnál mezőgazdasági drónpilóta képzésre. Másrészt nem létezett még típusminősítéssel rendelkező permetező drón. Harmadszor pedig nem volt még olyan növényvédő szer, ami alkalmas lett volna egy ilyen tevékenységre – nyilatkozta a szakember.

Mint megtudtuk, most már javul a helyzet, június végétől ugyanis megjelentek az első akkreditációval rendelkező képzőszervek, melyek között az országban negyedikként a Fejér megyei csapat is ott van. Ez talán nem is meglepő, hiszen évek óta jelen vannak a pilótaképzésben, mindemellett a társadalmi edukációban is kiveszik részüket, csakúgy, mint kollégáik. A másik két tényezőre azonban továbbra is várnunk kell még: a növényvédő szerek engedélyezése még folyamatban van, a drónok típusminősítései már elkezdődtek. Csakúgy, mint az oktatás, habár permetezni még ott sem szabad. A vegyszert vízzel helyettesítik a gyakorlati képzés során. És ha már szóba jött a képzés, vajon miben különbözik ez a hétköznapi drónpilótaképzéstől?

– Egy jóval komplexebb képzés, hiszen a gépek kezelése mellett hangsúlyos a növényvédelem is. A programkövetelmény előírja, hogy 106 elméleti órát tartsunk meg, melyek érintik a térinformatikát, az agrometeorológiát, valamint növényvédelmi alapismereteket is. Emellett kötelező minden növendéknek minimum 17 repült órát elsajátítania egy agrárdrónnal a képzés végére. A minimális létszámot 12 főben határozták meg. Összehasonlításként egy alapképzés nálunk 15 óra elméletből és 15 óra gyakorlatból áll. Ha vetünk egy pillantást a korosztályokra, érdekes képet kaphatunk. Egy-két évvel ezelőtt úgy gondoltam, ezt a technológiát főként a fiatalok fogják alkalmazni, ám az idősebb gazdák között is akad olyan, aki látja a gépekben rejlő potenciált, és emiatt saját maga szeretné megtanulni használatukat. Ráadásul a különböző állami pályázatok abban is segítik őket, hogy például megvásárolhassák ezeket a speciális drónokat.

Monitoring feladatokra akár ez a hexakopter is bevethető lesz

Fotós: Elekes Gergő / Feol.hu

Vitathatatlan, hogy a drónok népszerűsége évről évről rohamos tempóban emelkedik. Adódik tehát a kérdés, hogy miként lehet kontrollálni ennyi eszközt a légtérben?

– A mezőgazdasági permetezésnek van egy hatalmas könnyebbsége azzal, hogy nem lakott területen történik. Ebből kifolyólag eseti légtérengedélyre nincs szüksége a pilótának, elegendő egy mobilalkalmazás használata. Ebben az applikációban mindenki látja, hogy mely légterek vannak épp használatban, hol dolgoznak a pilóták.

Szaniszló Mónika úgy véli, ha minden a tervek szerint halad, akkor a következő mezőgazdasági év kezdetére megtörténhet az első pilóták kiképzése, és remélhetőleg a növényvédő szerek kijuttatásának engedélyezése is, így 2023-ban már akár Fejér megye termőföldjein is találkozhatunk a traktorok körül ólálkodó eszközökkel.