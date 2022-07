715 millió forintos költséggel épülhet meg Sukorón az a bölcsőde és óvoda, amely a település történelmének eddigi legnagyobb beruházása – fogalmaztak szerdán este az alapkő letételén a résztvevők. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 535 millió forintos, valamint a kormány 180 millió forintos támogatásával valósul meg Sukorón a bölcsődei és óvodai infrastruktúrafejlesztés.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a kivitelezőkkel és sukorói gyerekek segítségével helyezte földbe a fém kapszulát, amely többek közt azt is jelzi, hogy a beruházás szemmel látható része – az építkezés – megkezdődhet. Merthogy – hangsúlyozták -, a mostani projekt egy 2016-os pályázat eredményeképpen, hosszú munka után kerülhetett kivitelezési szakaszba. A részleteket is elárulták: a három nyolc fős mini bölcsődei csoportszobában 24 új férőhelyet tudnak majd biztosítani a 0-3 éves korosztály számára. Így, a meglévővel együtt összesen 31 férőhellyel rendelkező bölcsődei intézménye lesz a településnek. Az épületbővítés során a felső szintre kerül a két óvodai csoportszoba és a tornaszoba. Így további 50 férőhellyel bővül az óvodai kapacitás is. A fejlesztés részeként tálalókonyha és 12 parkolóhely is épül.