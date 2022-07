Ugyanerre hivatkozva akad már olyan élelmiszerüzlet is, ahol nem csak a hatósági áras termékekre, de például a vécépapírra és a konzervekre is mennyiségi korlátozást vezetett be.

Ezen felbuzdulva fogtuk a kis motyónkat és útra keltünk, no de nem kocsival, hanem lábbusszal teljesítettük a két kilométeres távot Székesfehérvár belvárosában, körbejárva a különböző üzleteket.

„Tisztelt Vásárlóink! A kialakult világpiaci helyzet miatt a mennyiségi korlátozást vezetünk be az ÁRSTOP-ban érintet 1 literes UHT 2,8 % zsírtartalmú tehéntej termékekre, a vásárlók biztonságos és folyamatos áruellátása érdekében. Az 1 literes kiszerelésű UHT 2,8 % zsírtartalmú termékből egy vásárlás alkalmával megvásárolható maximális mennyiség: 2 db." – áll az egyik áruházlánc tábláján. De hasonló nagyröptű gondolatok olvashatók a kristálycukor, finomított napraforgó-étolaj, valamint a hatósági áras baromfi és sertéstermékekre vonatkozóan is. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb az üzletlánc, annál nagyobb mennyiséget vihetnek haza vásárlók egy vételezés alkalmával az árstop alá eső árucikkekből. A kisebbeknél, az étolajból például 2 litert, míg a nagyobb áruházláncoknál 5 litert vihetnek haza a vevők. Ennek okán vagy éppen ennek ellenére az étolajból a polcokon volt bőven, ugyanez igaz a tejre és kristálycukorra is, azonban a csirkefarhátra és a csirkeszárnyra már korántsem. Volt olyan üzlet, ahol csak néhány darab, vagy annyi sem volt, csupán a felirat jelezte, hogy ott bizony minek kellene lennie.

Akadt olyan áruházlánc is, ahol korlátozásokat a hatósági áras cikkeken felül (piros hátterű táblákon jelzik az árstop alá esőket), egyes papírtermékekre, (WC-papír, papír zsebkendő vagy éppen a papírtörlő), valamint néhány konzervre is (őszibarack, csemegeuborka, csemegekukorica, lencse, üveges gyöngyhagyma) kiszélesítették, igaz, itt a maximum vásárolható mennyiség olyan kisbetűvel szerepel a cetliken, hogy kis túlzással nagyító kell hozzá.

Summa summárum, a civilizáció megszűnésétől egyelőre nem kell tartanunk, van elég WC-papír, vagy papír zsebkendő is, bár kétségtelen, ártani nem árt, ha valakik úgy gondolják, hogy visszatérnek a jól bevált textil zsebkendő használatára, ahogy még régebben szüleink is fújták az orrukat.