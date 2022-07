Július hatodikán azonban még legalább két hónapos nyári melegre kell felkészülni, ez pedig nem sok jót ígér. Egy kiadós melegben – amely már évek óta jellemzi a Velencei-tó vízgyűjtő területét –, ez napi egy centiméteres párolgást jelent, azaz becslések szerint, ha kisebb csoda nem történik valamilyen jelentősebb mennyiségű csapadék formájában, egy hét múlva a tó szintje eléri a tavalyi legalacsonyabb értéket. A keddi eső sajnos semmi javulást nem eredményezett, a talaj annyira ki van száradva, hogy a tó csupán azt a csekély mennyiségű vizet tudta hasznosítani, ami egyenesen a vízfelületre hullt. Szerdán a hőmérséklet még nem emelkedett kánikulai állapotra, azonban a szél – ami pedig tartósan fúj napok óta – is növeli a párolgást. A pátkai víztározónál is kritikus a helyzet, aggódnak a halak állapota miatt a terület horgászati hasznosítójánál, Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségénél is.

Felgyorsult tehát a versenyfutás az idővel, szerdán egy horgászati szakember egyenesen így fogalmazott: „Térdre, imára!” A halak megmentése érdekében a vízügyi igazgatóság – győri és szolnoki erősítésekkel – az elmúlt napokban a Velencei-tónál négy helyen forgatta, levegőztette a vizet annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló halpusztulás lehetőleg ne következzék be. Egyelőre ennek szerencsére nincs jele. Ezt a készültséget szerdán csökkentették, egy nagyteljesítményű berendezés maradt a tavon, a velencei élményfürdő közelében.

És ilyen ma.

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Nem túlságosan vigasztaló, hogy a tünetek országosak, sőt, Európa nagy részét – például az olaszországi Pó folyó vízgyűjtő területét is – jellemzik. Gyors megoldás a Velencei-tónál sincs, a vízpótlás tartós megoldásához évek kellenek.