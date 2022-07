Örömünnep volt a mai a szabolcsiak életében. Már kora délutántól kezdve a lelkes asszonyok nyújtották a réteseket, amik aztán gyönyörű aranybarnára sültek a kemencében. A finomságok között volt meggyes, túrós és mákos is. Aki nem kóstolta az bánhatja, ugyanis a könnyű, puha töltelék szinte elolvadt az ember szájában. A hatalmas készülődés nem volt véletlen, hiszen illusztris vendég, Navracsics Tibor, az uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős miniszter látogatott az átadóra.

Házigazdaként Pusztaszabolcs polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Simonné Zsuffa Erzsébet

arról beszélt, hogy mit nem adott volna két évvel ezelőtt ezért a pillanatért, amikor a hirtelen becsapódó pandémia mindent átírt. Mint mondta, sok nehézséggel kellett szembenézniük, miközben sokakat elvesztettek, így az értékek még jobban felértékelődtek az életben.

– Nem kezdem el sorolni, hogy mennyi probléma, akadály, újratervezés, újraszervezés van mögöttünk, ennek nem most van itt az ideje. Ma örömünnep nap van. 2016 óta álmodozunk mindezért, amit itt látunk. Köszönöm azoknak, akik elkezdték, köszönöm azoknak, akik segítettek áttervezni a projektet, amikor az majdnem elúszott és köszönöm azoknak is, akikkel hosszú hónapokat dolgoztunk a kivitelezésig. Köszönöm Navracsics Tibor miniszter úrnak is, hogy most jelenlétével felteszi minderre a koronát és megnyitja a szabadidőparkunkat, ahol közelebb tudjuk hozni az itt lakókat egymáshoz.

Navracsics Tibor, az uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős miniszter arról szólt, hogy mit jelent a helyieknek ez az új közösségi tér.

– Most egy olyan eseményen vagyunk, amely által ez a város nem csak egy jelentős beruházással gyarapodik, de reményeim szerint, ennél sokkal többel; egy találkozási ponttal. Ahol az emberek találkozhatnak, új ismeretségeket köthetnek, vagy ahol az ismerősök együtt lehetnek, a gyerekek játszhatnak, a felnőttek olvasgathatnak, azaz, egy kicsit szebb hétköznapi életet élhetnek. Ez a legtöbb, amit az embereknek adni lehet, hogy egy kicsit kellemesebb életük legyen és jobban érezzék magukat a hétköznapokban. Azt kívánom önöknek, hogy minél több időt töltsenek itt kellemes társaságban, jó egészségben. A gyerekeknek pedig azt, hogy minél inkább vegyék teszt alá a játszóteret és minél több örömet szerezzenek a szüleiknek a jövőben. Gratulálok mindazoknak is, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a hányatott sorsú pályázat révbe érjen.

Ezt követően a gyerekekkel együtt átvágták a nemzeti színű szalagot, mely után a lurkók nagy sikongatások közepette birtokba vették második otthonukat és Navracsics Tibor miniszterre hallgatva tesztelték a fitnesz- és játékeszközöket.