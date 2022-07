Velence és Tata között, a lovasberényi átkelési szakaszon újult meg egészen pontosan 3660 méteren a közút, melynek műszaki átadására júniusban kerülhetett sor. A hétfői hivatalos átadón Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Südi Mihály polgármester sorolta a részleteket a tavaly ősszel indult beruházás kapcsán. A felújított útszakasz meglévő nyomvonalán újították meg a burkolatot: két réteg aszfalt épült a meglévő pályaszerkezet megerősítésére. A kezdőpont és a 12+630 szelvények között a megsüllyedt burkolati szélek miatt további profiljavító réteg is készült, itt egyoldali esésű burkolat épült a vízelvezetés megoldására. A 12 + 853,01 km szelvényben felújították Rovákja-patak hídját is, melyen a burkolat így 6 méterre szélesedett.

Az átadón elhangzott: megújultak a Petőfi utcánál lévő buszmegállók, a Csákvár irányába tartó buszok váróját áthelyezték, így a peront nem keresztezi a lakóház bejárója. A Bocskai útnál lévő buszmegállók peronjai szintén átépültek, ahogy a Velence irányú megálló is. A Bocskai útnál továbbá kijelölt gyalogos átkelőhely létesült, melynek megvilágítását is megerősítették. Burkolt padkát kapott a posta, a pékség, a cukrászda és a Vörösmarty út utáni üzlet előtti szakasz, a járda pedig megújult a Vörösmarty úti torkolatban a jobb oldali épületek előtt. A forgalmat segítő útszéljelző oszlopok, kétoldali fluo hátterű sebességkorlátozó táblák segítik mostantól a közlekedést az új szakaszon, illetve a felújítás során a meglévő vízelvezető rendszert is megújították. Kitisztították a földárkokat és átereszeket, átfestették a burkolati jeleket, a új KRESZ táblákat helyeztek ki. Mindez 685 millió forintos összegből, a Magyar falu program keretében.