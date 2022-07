Eddig több oldalról is véleményezték a rezsicsökkentés intézményét, és a többség örült ennek a lehetőségnek, ám többen is támadták. Utóbbiak esetében természetesen politikai indíttatású volt a bírálat, és persze közben azért a támadások szünetében ők is örültek annak, hogy magánszemélyként kevesebb rezsit kell fizetni. Akárhogy is, a világpiaci helyzet miatt a korábbi árszint nem, vagy csak egy bizonyos, előre megállapított limit alatt tartható. A nagyfogyasztók, legyen a közület vagy magánszemély, a többszörösét fogja fizetni a villamos energiáért éppúgy, mint a földgáz, illetve a PB palack után. Ennek hatásairól, illetve a hatások kivédéséről, a családi büdzsé védelméről Nagy Istvánnal beszélgettünk. A Nagy és Társa Kft, elsősorban napelemrendszerek telepítésével foglalkozik, ám a cég vezetőjét, mint energetikai szakreferens kérdeztük. A hírlapnak rendszeresen szakmai segítséget nyújtó szakember a villannyal kapcsolatban azt mondta: -Mint tudjuk, a lakossági felhasználók számára a megállapított elsődleges áram vételezésének egységára radikálisan megnő, vagyis, ha túllépjük azt a körülbelül 210 kwh/hó megállapított alacsony tarifájú kontingenst, akkor attól a pillanattól kezdve durván, nagyjából hatszorosára emelkedik meg az áram.

Ezt nyilván tudomásul lehet venni, ezzel más tennivaló sajnos nincs, ám a drasztikus emelés jelentősen megterhelheti egyik-másik családot. Arra a kérdésre, hogy mit tehetnénk a terhek könnyítése érdekében, az energetikus elmondta: -Meg kell próbálni takarékoskodni és ebben hatalmas potenciál van, hiszen a szokásaink határozzák meg, hogy mennyit fogyasztunk. Nyilván a háztartások legnagyobb részében megtörtént már a világítás korszerűsítése, vagyis, hogy a lakók áttértek a LED-es világításra, aminek a világításra fordított villamos energiafogyasztása körülbelül az egyötöde a korábban használt izzóknak. A másik nagyon fontos dolog, hogy a stand by készülékeket húzzuk ki. Gondolok itt a telefon, laptop és más, hasonló eszközök töltőire, melyek alattomos fogyasztók. Igaz, hogy nagyon kis teljesítményűek, de mivel a nap 24 órájában, sokszor az év 365 napján be vannak dugva, sok összejön és jelentős energiamennyiséggé válik hónap, illetve év végére.

Aztán ott vannak a háztartási nagyfogyasztók. Eddig sokan csak a készülékek árát nézték, most majd nagyobb figyelem irányul a berendezések energetikai besorolására. Ezekkel kapcsolatban Nagy István azt mondta: -Fontos, hogy milyen energiaosztályba tartozó gépet veszünk, de legalább annyira fontos, hogy megfelelő üzemben kell használni azokat. Például egy hűtőszekrényt nem tolunk neki a falnak, mert akkor 20-30 százalékkal több energiát fog felhasználni, mintha pár centivel hátrébb húzzuk, és így kedvező körülmények között dolgozik. Az összeg eddig sem volt jelentéktelen, hiszen a hűtőszekrények kiemelten sokat fogyasztanak. Ezt úgy lehet számolni, hogy egy átlagos háztartásban nagyjából 3000 forintot fogyaszt a hűtő havonta. Ha ez most hatszorosára emelkedik, akkor igencsak jelentős összeget kell erre fordítani, vagyis érdemes egy jó hűtőt beszerezni és azt megfelelően telepíteni.

A szakember szerint sokan tudják azt a szabályt, hogy amit nem használunk, azt mindig kapcsoljuk le, ám korábban megszoktuk, hogy nincs olyan nagy jelentősége, ezért nem tettük. Mostantól úgy tűnik, hogy a helyzet erőteljesen fokozódik, így ezzel is számolni kell. Nagy István felhívta a figyelmet: -A takarékoskodás fent taglalt lehetőségeit tovább bővíthetjük azzal, ha magunk termeljük az áramot. Ha olyan az ingatlan adottsága, annak érdemes felszereltetni napelemes rendszert. ami betáplál a hálózatba. Nem sokan tudnak róla, hogy jött egy határozat, mely szerint június 1-ig ugyanolyan áron tápláltuk be az áramot a hálózatba, mint amennyivel kivételezzük. Most valamennyivel több, mint 6 forint kilowattóránként az az ár, amit az áramszolgáltató ad a lakosságnak a napelemes rendszerek által megtermelt energiáért. Összehasonlításképpen, ha mi vételezzük, akkor 11,3 illetve 73 forintért vesszük vissza ugyanazt a mennyiségű áramot. A számok között nagy az eltérés, de akkor is megéri, arról nem is beszélve, hogy van egy olyan átfedési idő, amikor úgy termelünk, hogy közben el is fogyasztjuk és akkor nyilván ezt száz százalékban megnyertük.

Arra a kérdésre, hogy az árváltozások során megváltozik-e a visszavételi ár, azt felelte az energetikus: -Nem tudunk arról, hogy magasabb árat adna a szolgáltató a lakosság birtokában lévő napelemes rendszerek által megtermelt áramért.

Persze az energiaárak változása nem csak a villanyra hatnak, hanem a gázra is. Nagy István hangsúlyozta: -A gáznál brutális az ár. már eddig sem volt olcsó, hiszen 110 forint volt köbmétere, és innen indul a majdnem hétszeres áremelkedés. Itt megint csak a könnyebb ellenállás felé kell haladni. Például ha valakinek van valamilyen alternatív fűtési módszere, akkor alkalmazza! Nyilván sokaknak nem adatik ez meg, de ha valakinek van vegyestüzelésű fűtőberendezése, amivel tudja fedezni legalább egy részét a hőigényének, akkor az már óriási nyeremény. Ugyanúgy, ha valakinek van egy korszerű hűtő-fűtő klímája, az most jól járhat, hiszen kiváló fűtési megoldás lehet, különösen az átmeneti időszakban, amikor rendkívül jó a hatásfoka. Persze télen is használhatjuk fűtésre a klímát, ám a kemény fagyok idején már akár háromszor rosszabb a hatásfoka, vagyis olyankor már nem érdemes üzemeltetni.

Sokan használnak elektromos radiátort, illetve más, alternatív fűtőberendezéseket. ám a szakember szerint óvatosan kell kezelni ezt a kérdést.

-Nem igazán érdemes villanyradiátorokban, illetve a mostanában igencsak felkapott, agyon marketingezett lapradiátorokban, felületfűtésekben, infrafűtésekben gondolkozni, mert ezek mind úgy vannak megalkotva, hogy egy kilowatt villamosenergiából 1 kW hőt állítanak elő, vagyis emelések ide vagy oda, ha ezt szem előtt tartjuk, akkor kiderül, hogy ennél még a gázzal előállított 1 kW fűtési energia is olcsóbb.

A szakember szerint tehát az alternatív fűtési megoldások közül a legkiemelkedőbb a klíma, de megemlítette a szinték kiváló hatásfokkal rendelkező hőszivattyút is. Persze, mint energetikai tanúsítványok készítésében jártas szakember, megemlítette a hő benntartásának fontosságát is. Nagy István felhívta a figyelmet egy aggasztó eltérésre: -Mindig azt szoktuk mondani, hogy aki csak teheti szigeteljen, minél többet, minél jobban, a lehető legjobb hatásfokú anyagokkal és persze sokan meg is teszik, de még többen egy lépést sem tesznek ebbe az irányba. Tudomásul kell venni, hogy ma Magyarországon a legjobb és a legrosszabb hőszigetelő képességű lakások, illetve házak közötti különbség 1 a tízhez. Ezt a szám azt mutatja, hogy mennyi fajlagos energiát fogyaszt a ház, a lakás, egy négyzetméterre.

Eddig kötelező volt energetikai tanúsítvány készíttetni minden eladásra és bérbeadásra felkészített házról. Most valószínűleg eljön az a korszak, amikor már sokan önként, a saját jól felfogott érdekükben készíttetnek majd energetikai vizsgálatot és tanúsítványt, mert annak segítségével jelentősen csökkenthetjük az épület, illetve az ingatlan energiaigényét.

Az áremelkedésekről szóló hírek mindig csak a gáz köbméterére és a villany kilowattjaira tér ki, meg sem említve, hogy a számlarészletező íven feltüntetett tucatnyi apróbetűs sorból adódó jelentős költségekkel mi lesz. Ezzel kapcsolatban a szolgáltatókat köti a szerződés, így ha ezekben a tételekben is jelentős változás áll be, akkor azt vagy be kell előre jelenteniük, vagy kifejezetten szerződésmódosítást kell eszközölniük, ami titokban nem, csak a felek aláírásával történhet.