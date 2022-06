A messze földön ismert, nagyszabású szántóföldi napokon, amely ingyenes szakmai kiállítás, 52 hektáron várják a szakma krémjét és természetesen az érdeklődőket.

Kíváncsiak voltunk, hogyan is született meg a Mezőföld, de talán Közép-Európa legnagyobb szabadtéri show-ja. A jelenlegi kiállítás generálkivitelezőjét, a Modul Trend Kft. ügyvezetőjét kerestük meg, aki nem mellesleg az ötletgazdája is ennek a rendezvénynek. Katona Zsolt Vazult telefonon értük el kedden, amikor éppen kiállítók, gazdák, illemhelykezelők, étkezdések és ki tudja még, kik támadták le információt, tájékoztatást kérve a nyilatkozata alatt. Ez érthető, hiszen a rendezvény előkészítésének hajrájában voltak. A Fejér Megyei Hírlapnak úgy mesélt a kezdetekről, hogy időnként azt hallottuk, „…azt ne oda tegyék, azon a helyen kell megállni!”. Majd „…mindjárt, uram, megmutatom, hol tudják felállítani.”

A vállalkozó így kezdte visszaemlékezését: – A Hung­expo területén, Budapesten zárt csarnokokban tartották mindig a hazai agrárkiállításokat. 2011-ben úgy gondoltam, hogy egy mezőgazdasági kiállításnak vidéken, a termőföld közelében van a helye és nem egy fővárosi kiállítótérben. A gondolatot tett követte, és kidolgoztuk munkatársaimmal az AgrárgépShow névre hallgató rendezvényt Etyekre – emlékezett vissza Katona Zsolt Vazul. Etyeken nem akárkikkel állapodott meg, hanem a Korda Filmstúdióval, ahol az első AgrárgépShow-t megrendezték. Ott aztán volt kombájn- meg traktornézegetés, valamint a látogatók időnként egy amerikai westernfilmben szerepelhettek. 30 ezer látogatóval kirobbanó sikert arattak, ráadásul úgy, hogy a kiállításnak még a megnyitó órája is egyezett a budapesti hungexpós kiállításéval. – Ez volt a tipikus esete a kecskék összefejelésének, amit mi nyertünk meg – jellemezte azt az időt a vállalkozó.

Az agrárszakemberek a vidéket választották. 2012-ben folytatódott a sikertörténet, de már annyi kiállító jelentkezett, hogy Katona Zsolt Vazul vállalkozása képtelen volt az igényeket kielégíteni. Ekkor az általa levédett AgrárgépShow elnevezést, valamint a jogokat eladta a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének (Megfosz), akik 2013-ban már az AgrárgépShow nevet használva rendezték a Hungexpóval közösen a következő kiállítást. Ám az a hozzáfűzött reményeket nem teljesítette.

Katona Zsolt Vazul partnereket keresett volna, hogy igenis legyen egy tükörrendezvénye a budapestinek valahol vidéken. Ezt ő Mezőfalvára álmodta meg, de a 2017-ben kezdeményező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Megfosz ugyan Katona cégét, a Modul Trendet bízta meg a leszervezéssel, ám Mezőhegyesen. Bár Mezőhegyes is mezőgazdasági övezet, de az ország szélén helyezkedik el, a látogatók száma nem érte el a tervezettet.

– Ezután a NAK megkereste a vidéki gyereket, aki a Korda Filmstúdióban gyakorlatilag felrobbantotta a mezőgazdasági szakmát, olyan sikert ért el, és kétéves szerződést írt alá velem, hogy Mezőfalván csináljam meg a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow rendezvényt – mosolygott a fehérvári vállalkozó, aki szemlátomást büszke a vidéki kiállításra. Ezt meg is teheti, mert az 52 hektáron a 20 hektárnyi bemutatónövények vetésével már előző évben megkezdődött a kiállítás előkészülete. Húsz hektáron pedig európai kiállítók is megmutatják eszközeiket, míg a többi területen a szakemberek ki is próbálhatják a gépeket a földön. A látogatókat komplett gasztrofalu fogadja, ahol italnak, ételnek nem lesz hiánya. Az európai léptékkel is méretes szabadtéri kiállítás a szakma és az érdeklődők számára ma és holnap, június 1-jén és 2-án látogatható reggel 9 órától 17 óráig.