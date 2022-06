Az azbeszt a természetben is előforduló hőszigetelő, tűzálló, savaknak ellenálló, olcsó, hajlékony és rugalmas anyag, amelyet a 20. század második felében az építőiparban is használtak. Az időjárás és légszennyezés következtében felszabaduló és a levegőbe kerülő azbesztszálak belégzése azonban káros az egészségre, többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik.

Az Európai Unió célja, hogy a kontinens 2023-ra azbesztmentessé váljon. Magyarországon 2005 óta tilos az építőiparban azbesztet használni, épületek bontásakor pedig törvények írják elő a szakszerű bontást és azbesztmentesítést. Az NHKV a mostani pályázattal az azbesztmentesítésben nyújt segítséget lakossági ügyfeleinek. A pályázatra bárki jelentkezhet, aki a szolgáltatónál rendelkezik Vevő (fizető) azonosítóval, rezsicsökkentésre jogosult és nincs lejárt díjhátraléka a hulladékgazdálkodó felé.

A támogatás egyszeri, nem pénzbeli, a pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszthulladék begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik. A támogatás ingyenes, vagyis a pályázónak nem kell önerőt biztosítania. Az ingatlanonként elszállítható azbeszthulladék maximális mennyisége 300 négyzetméter. A benyújtott pályázat kizárólag azbesztet tartalmazó építőanyagra (hatósági jelzése HAK 17 06 05*) vonatkozik, amelyet jellemzően tetőfedésre, kerítésépítésre, homlokzatburkolásra, válaszfalakhoz, régi gáztűzhelyekben a sütőben, épületen belüli ivóvíz vagy szennyvízcsövekben, illetve bekötővezetékekben használtak.

A pályázat kizárólag elektronikusan adható be az erre a célra kialakított felületen, amely a https://nhkv.hu/azbeszt linken érhető el. Benyújtható június 20-án 8 órától keretkimerülésig, de legkésőbb augusztus 22-én éjfélig. A pályázattal kapcsolatos részletes információkat, illetve a benyújtandó dokumentumok listáját a pályázati kiírás tartalmazza, amely szintén az említett weboldalon olvasható el, illetve innen tölthetők le a pályázat benyújtásához kitöltendő dokumentumok is. A lakossági azbesztmentesítés pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket az [email protected] e-mail-címen tehetik fel.