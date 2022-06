Energia 2022 címmel szakmai konferenciával egybekötött innovációs show-t rendez a szabadbattyáni LogSol Kft. a telephelyén. Olyan izgalmas témákat feszegetnek ezen az eseményen a szakemberek, mint hogy miből és mennyiért lesz energiánk? Sosem volt ez a téma aktuálisabb, mint manapság… A rendezvény június 22-én, szerdán 10 és 13 óra között várja a műszaki érdeklődésű látogatókat. Rövid, de annál lényegretörőbb, közérthető előadásokkal készülnek az eseményre a meghívottak: Hajdú-Benkő Zoltán, MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft – innovációs és technológiai osztály vezetője „Az elektromos elosztóhálózatok kihívásai” címmel tart előadást. Itt lesz Domokos Endre, a Pannon Egyetem Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató Fejlesztő Központjának igazgatója, egyetemi docens, aki a megújuló energiaforrások teljes környezeti hatásairól tart előadást. Varga Zsolttól, a LogSol alapítójától megtudhatjuk, miből- és hogyan lesz energiánk, s megnézhetjük Polyák István művészeti vezető „Kő kövön marad” című munkáját is, amely a Seuso örökség jegyében készült mozaik újraértelmezéseket mutatja meg. Kovács Tamás vezérigazgató a „robbantott” energiaforrásokról tart előadást, Szécsi László pedig az eseményre felállított „boksz utcát” mutatja be. Sojnóczki István innovációs igazgató a hatékony mezőgazdasági termelés érdekében mutat be megoldásokat, Dancsics Gábor és Kövesi Eszter pedig az energiagazdálkodás és környezetvédelem területén is fontos felelősségvállalásról szól.

- Nem csak előadások lesznek, hanem olyan innovatív bemutatók is, amelyek élményt adnak a látogatónak – foglalja össze Varga Zsolt. Lehetőség lesz körbesétálni a telepen, ahol innovatív eszközöket mutatnak be a meghívott fejlesztők és ezeket ki is lehet majd próbálni. - Magyarországon elsőként jelenik meg például a saját fejlesztésű hibrid munkaállomás – napelemmel és dízelmotoros kombinációban. Partnereink pedig olyan újdonságokat mutatnak be, mint a fluoreszcens anyagok felhasználásával gyártott térkő megoldások vagy éppen kerékpárút szegélykövek, amelyek közlekedési problémákat oldanak meg. Berendezünk egy mini boksz utcát, forma 1-es fílinggel, de kipróbálhatóak és megismerhetőek több más hazai és külföldi gyártó termékei is.