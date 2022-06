Sokan még nem is rendelkeznek életcéllal ebben az életkorban, ön viszont most lett az év ifjú vállalkozója. Milyen érzés volt átvenni, és persze miben rejlik a siker?

– Nagy megtiszteltetés volt számomra, arról nem is beszélve, hogy az átadáson körülnézve több olyan embert láttam, akire én magam is felnézek. Például neves vállalkozók, ügyvezető igazgatók vagy éppen a hazát szolgáló rendőrnő, hiszen más díjazottak is voltak aznap. Megható volt számomra, hogy felfigyeltek arra, amit én csinálok, arra a változásra, amit én hoztam a vállalkozásunk életébe. A sikerhez, én úgy gondolom, kellenek az évek, a személyes tapasztalatok, az életben és az iskolában való tanulások és persze, hogy megtaláljuk, mit is szeretnénk csinálni. Nekem is idő kellett, de én már megtaláltam a helyem. A turizmus és a vendéglátás nagyon sok lehetőséget kínál, nagyon színes, nem egy könnyen megunható, monoton munka, tehát leginkább ez illik a személyiségemhez. Szeretek rendezvényeket szervezni, találkozni a vendégekkel, megismerni embereket és közben folyamatosan képzem magam ezen a területen. Az Egyesült Államokban is végeztem marketing- és PR-tanfolyamot angol és magyar nyelven, de itthon is rendszeresen eljárok a Szállodaszövetség különböző konferenciáira. Igaz, amióta van két gyermekem, azóta egy kicsit kevesebb idő jut ezekre, de azért igyekszem. Úgy gondolom, mindig lehet újat tanulni, és hogy ha látok valami jót, akkor azt sokszor be is tudom építeni a saját vállalkozásomba. Minden ötletet kipróbálok, amit látok, akkor is, ha egy autópálya melletti étterem, egy ötcsillagos luxushely vagy éppen egy szupermarket inspirál.

Mennyire előny egy ilyen jelentős családi vállalkozás, illetve mennyire kényszer­pálya?

– Nem volt mindig úgy, hogy én ezt a pályát választom, ugyanakkor nem is volt soha kötelező dolog sem. Mindig is volt affinitásom a szálloda és a vendéglátás irányába, de több éven át egészen más dologgal foglalkoztam. Ugyanakkor fontos az értékek megőrzése, illetve azok továbbvitele. A szüleim építették fel a vállalkozást 1992-ben, de már édesanyám szüleinek pusztavámi háza is gyakran volt tele vendégekkel. Sokan tértek be a Stahlékhoz, mert ott a Józsi bácsinak finom vörösborai, a Mari néninek meg nagy sztorijai voltak. Hát ezt szeretném én továbbvinni és ez lehet a gyermekeimnek egy kiindulási alap, de ez nem azt jelenti, hogy ők is ezt fogják csinálni, vagy, hogy nekik is ezt kell csinálni, mert erről szó sincs. Én 2016 óta viszem a férjemmel együtt a vállalkozást, de diákkorom óta folyamatosan itt dolgozom. Volt, hogy hat hónapot felszolgáltam vagy a pultban csapoltam a sört, vagy éppen szobáztam. Mindent megtanultam és hat évvel ezelőtti érkezésemmel felbolygattam a céget. Voltak, akik nem nézték jó szemmel, de a kollégák többsége és a partnerek pozitívan vették az újdonságokat.

Forrás: A család

Mi változott az ön érkezé­sekor?

– Én az USA-ban is éltem, és ennek kapcsán hoztam egy lendületet, egy másfajta nézőpontot és ezt követve egy magasabb értékesítési stratégiát vezettem be, amit először nehezen fogadtak az emberek, de már megszokták és nagyon szeretik. Gyakran kitalálok valamit, aztán végigjárom az utat, hogy működik-e, és ha igen, akkor bejelentem, hogy mától ez így lesz, és akkor persze mindenki fogja a fejét, de sajnos csak így lehet fennmaradni manapság. Óriási pénzeket tol az állam ebbe a szektorba, így sok új szálloda épül, ezért fel kell venni a tempót és muszáj új dolgokat bevinni, természetesen a tradíciókat megtartva. Nagy a verseny és a Móri borvidék bármennyire is szép, nagyon kicsi, így a turisztikai vonzereje is kisebb, mint mondjuk a Balatonnak. Mi most három helyen vagyunk jelenleg. Most ünnepli 30. születésnapját az Öreg prés Butikhotel és akkor itt van még a Hétkúti Wellness Hotel, valamint van még egy galloway marha farmunk Pusztavámon és így összesen húsz állandó alkalmazottal és néhány alkalmi munkavállalóval dolgozunk, miközben az éttermeket és a lovardát bérbe adtuk.

Mit szólt a díjhoz és az állandóan érkező újdonságokhoz az ön cégalapító édesanyja, Möllmann Erzsébet?

– Nagyon büszke rám, és abszolút elismeri azt, amit véghezvittünk Csabával közösen. Látható, hogy javultak a statisztikák, hogy jók a tendenciák, hogy a cég túlélt a Covid alatt is, és most jobb eredményeket hozunk, mint előtte. Persze van úgy, hogy valamivel kapcsolatban győzködni kell anyut, de tudja, hogy ha meg akarok lépni valamit, akkor arra képes is vagyok, így rám bízza a dolgot és nem kell mindig az engedélyére várnom. Persze, ha korrigál valamit, azt szívesen fogadom, hiszen a tapasztalata nagyobb. A legújabb tervemet is örömmel fogadta. A közeljövőben megnyitjuk a Butikhotelben a Pajta Spát, ami a parasztudvarokhoz méltóan nem lesz túl nagy. Egy régi, 300 éves pajtaépületben alakítunk ki egy helyet a pihenni és relaxálni vágyó vendégeinknek. Lesz benne szauna, jakuzzi és szalmából épített relaxációs kabin aromaterápiával.