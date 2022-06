Az ünnepélyes projektmegnyitón részt vett Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere is, aki elmondta, hogy a beruházás már a kezdetek óta mérföldkőnek számít Martonvásár életében, és mindig nagy öröm, hogy olyan fejlesztői cégek települnek a vidéki kisvárosba, amelyek 21. századi technológiát hoznak a térségbe. Mezei Rita ügyvezető és Szász Gábor műszaki igazgató kiemelte, hogy a vállalat teljes körű, használatra kész neutron sprektrométerek egyedi tervezését és szállítását kínálja a neutronszórással foglalkozó kutatóintézetek számára.

A megnyert európai uniós forrás egy részéből új eszközöket szereznek be (fémmegmunkáló gépek), mindemellett pedig megtörténik a martonvásári telephely infrastrukturális és ingatlanfejlesztése is (400 négyzetméteres alapterületen új fémmunkáló üzem építése, rövidesen meg is kezdi az építő alvállalkozó), mellyel csökkenthetik a koronavírus és a háborús helyzet miatt kialakult beszerzési nehézségek negatív hatását. Ezzel együtt pedig időt és energiát is megtakaríthatnak majd – hangsúlyozták. Hozzátették, hogy ezen felül a támogatási összegből fejleszteni kívánják a munkavállalóik nyelvi kompetenciáját és szakmai készségeit, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító eszközök beszerzésével (napelemrendszer telepítése) csökkenthetik majd az ökológiai lábnyomukat.