Az alapszakmákat bemutató tájékoztató is alátámasztja: a mezőgazdasági szakmákban a technikai fejlődés következtében egyre nagyobb szerepet tölt be a gépesítés, automatizálás. Az ágazatban a technikai vívmányok és a kétkezi munka szépsége ötvöződik. Együtt található meg benne a legkorszerűbb gépesítés, digitalizáció és a hagyományos kézműves gazdálkodás.

A mezőgazdasági gépésztechnikus és a mezőgazdasági gépész – a szakleírás szerint – előkészíti, üzemelteti és javítja a mezőgazdaságban alkalmazott korszerű erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket. A technikus mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a mezőgazdasági termelés gépi munkáit, biztosítja a gépüzemfenntartás műszaki feltételeit. A mezőgazdasági gépész feladatai között szerepel még a gépek karbantartása, üzemzavarok elhárítása és a gépek javításában történő közreműködés is.

Mindezek elsajátításában is segítséget nyújtanak a seregélyesi Eötvös József Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium műszaki szakoktatói, akik között egy, a szakma iránt elhivatott testvérpár is jelen van, Kadlecsik Jenő és Kadlecsik Mihály.

Mint mondták, falusi gyerekekként nőttek fel, természetes volt számukra a mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenység. A szakma fortélyait a jelenleg munkahelyükként szolgáló intézmény falai közt tanulták ki egykor, itt lettek mezőgazdasági gépszerelők. S hogy mi szükséges ahhoz, hogy a leendő szakemberek megfelelően elsajátítsák a mezőgazdasági szakmák csínját-bínját?

– Az kell, hogy szeressék a szakmát, viszont, aki nem hajlandó felállni a vasárnapi húsleves mellől, annak nem való ez. Itt az időjárás írja a munkabeosztást – beszélt az alapokról Kadlecsik Mihály.

– Az iskolai keretek között azt mondanám, hogy az alapokat fogják nagyon jól megtanulni, ha akarják. Sajnos egyre kevesebben vannak, akik igazán akarják. Utóbbiak főleg azok, akik otthon is ezt látták, mert a családban is vannak például mezőgazdasággal foglalkozók – vette át a szót Kadlecsik Jenő.

Abban mindkét oktató egyetértett, hogy a munkaerőhiány a mezőgazdaság berkeibe is begyűrűzött, holott nagyon jó képzési és elhelyezkedési lehetőségeik vannak azoknak, akik a mezőgazdaság ezen ágazataiban – gépész vagy gépésztechnikus – képzelik el a jövőt. Az iskolában is saját gépműhely és géppark áll a tanulók rendelkezésére, akik a képzés során megismerhetik egyebek mellett a munkagépek összetételét, azt, hogy egyes gépek milyen feladatokat látnak el, valamint az üzemeltetést, a gépek gyakorlati működését is testközelből megismerhetik.

– A gépek karbantartását már megtanulhatják a képzés végére, de a javítás, az már egy külön szakma, viszont azt is megtanulhatják Seregélyesen. Az egész szakma lényege a gyakorlat, hogy testközelből lássák, megtapasztalják mindazt, amit az iskolában tanulnak – értettek egyet az oktatók. Mint mondták, aki becsülettel elvégzi a képzést, szinte azonnal munkába állhat, egy önálló munkavégzésre képes szakképzett munkaerőre mindig szükség lesz.