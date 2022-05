Tehetségekben nincs hiány Fejér megyében sem. Ezt jól mutatja Steixner István bőrdísz­műves példája, akit a határon innen és túl is érnek felkérések, megkeresések. Az elmúlt negyed évszázadban számos rangos elismerést tudhat már magáénak. Tavaly például harmadik alkalommal kapta meg a Kiemelt Kézműves Magyar Remek címet, valamint az Év Széchenyi Vállalkozása 2021 III. Kategória fődíját is átvehette. Egyebek mellett sikerét annak tudja be, hogy a népi kézműves portékáit modern köntösben tálalja, amivel a jelenlegi generáció figyelmét is felkeltette. Fotóspánttól kezdve az óraszíjon keresztül egészen a lovas kiegészítőkig minden megtalálható a repertoárjában.

– Tízéves koromban ismerkedtem meg a kézművességgel. A későbbiekben nemcsak iskolákban tanultam a művészeteket, hanem autodidakta módon is próbáltam elsajátítani azt a rengeteg tudást, amit kaptam. Ez tart mind a mai napig, sőt életem végéig. Valahogy mindig is megvolt a kellő kézügyességem már kiskoromban is: fafaragtam, agyagoztam, alkalmazott grafikát és festészetet is tanultam, sőt a tűzzománc készítésébe is belekóstoltam. Izgalmas időszak volt… Az eddigi eredményeimet pedig a családomnak, feleségemnek és a kitartásomnak köszönhetem – fogalmazott a mester. Hozzátette, ebben a szakmában is fontos a folyamatos megújulás, miközben a hagyományos értékek őrzésére is figyelnie kell. Ám ahogy a világ is változik, úgy némileg az előállított termékeknek idomulniuk kell az új trendekhez, hogy keresetté váljanak.

A kreativitás a szakmájának lényege. Gyakorlatilag soha nem ér véget a munkaideje, folyamatosan tervez, rajzol, fejleszt.

– Szerencsére a munkám a hobbim is. Azt szeretem benne, hogy minden lehet inspiráló. Kreatív emberként jómagam fotózok, szerzem be az anyagokat, vagy éppen tartom a kapcsolatot az emberekkel. Szerencsésnek érzem magam, mert a rendezvényeken, tárlatokon és kiállításokon is van miből inspirálódni. Szinte az élet minden területéről tudok merítkezni, csupán nyitottnak kell lenni. Jómagam közel egy tucat szakmát sajátítottam el, ami szintén segítségemre van – magyarázza, majd kézműves termékeire is kitért.

– Miután 100 százalékban kézzel alkotunk kollégáimmal, így sokszor a tervezés és a kivitelezés igazán időigényes. Ebből fakadóan ruházatot, például bőrkabátot nem készítünk. Továbbá a cipész szakma is teljesen más, így lábbeliket sem, bár igaz, papucs- vagy sarufelkérés már több ízben megtalált. Főleg használati tárgyakat készítek, a fotóspántoktól kezdve az óraszíjakig, bőr nyakkendő, motoros, vadász, íjász, no meg a lovas kiegészítők, tetszőleges mintákkal, kialakítással. A lovas vonal szívemnek kedves, ahonnan szintén volt már jó pár felkérés: régi nyereg javítása, kantár, homlokszíj és egyéb kellékek. De egy szép pénztárcán, táskán vagy elegáns övre vésve is el lehet helyezni kézzel faragott lovas mintákat, patkókat. Az elmúlt közel 30 év alatt mintegy 11 ezer alkotást készítettünk 52 országba különböző témában. Valahol minden darab kihívás, hisz nincs két egyforma. Mindenre nyitottak vagyunk! Nagy öröm, hogy az elmúlt években sokkal nagyobb a kézműves egyedi termékek iránti kereslet, ami azt jelenti: van jövője a szakmának. Mi mindenesetre nyitottak vagyunk!