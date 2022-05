A mobilinternet-használók körében hosszú ideig a 3G volt a legelterjedtebb opció, hiszen a telefonok többsége csak ennek alkalmazására volt képes. A technológia fejlődése során viszont néhány éve megjelent a gyorsabb 4G, és ma már kezd elterjedni az 5G is. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatai szerint Magyarországon a mobilnetforgalom 96 százaléka már jelenleg is 4G-hálózaton zajlik. Nem véletlen, hogy a szolgáltatók a 3G lekapcsolása mellett döntöttek.

Azzal kapcsolatban, hogy mindez mit jelent a készülékek és a felhasználók szempontjából, megkérdeztük Gombaszögi Attila számítástechnikai szakembert, aki így fogalmazott: – Akinek régi típusú mobilkészüléke van, ami az interneteléréshez a 3G-technológiát használja, problémába ütközhetnek: nem fog működni az internetelérésük. A szakember kiemelte, hogy ez leginkább az első generációs okostelefonokra és még az azok előtt megjelent készülékekre jellemző: – Az ilyen telefonok közül az, amelyik támogatja a 2G-t, visszaáll arra, amennyiben a készülék úgy van beállítva, hogy maga választja ki az általa használt mobilinternet-adatkommunikációs szabványt. Viszont ha nem automatára van állítva, akkor magától nem fog átállni – hangsúlyozta Gombaszögi Attila.

A szakember szerint „elketyeg” a 2G is, de a sebességgel komoly problémák lesznek, hiszen hatalmas sebességbeli eltérés van például a 4G-hez képest. Ugyanakkor, mint mondta, az a tapasztalat, hogy az ilyen, régebbi készülékek tulajdonosai általában az idősebb generáció tagjai, akik nem is nagyon használják internetezésre a telefonjaikat. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kezdeményezésére februárban indult mobilcsereprogram a régi telefonok lecserélésére. Május elejéig csak a 3G-képes készülékekre volt érvényes a lehetőség, viszont most már egészen július 17-ig a 2G-s telefonokkal rendelkezők is pályázhatnak 20 ezer forint állami támogatásra a keretösszeg kimerüléséig.

A programra ötmilliárd forint áll rendelkezésre: összesen 250 ezer, mára már elavult készülék cseréjéhez nyújt segítséget. Hogy a programba regisztrált kereskedőknél lehetőségünk legyen élni a támogatással, a meglévő készülékünknek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Ezek az előírások és egyéb információk a mobilcsere.nffku.hu weboldalon találhatók.