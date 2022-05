A FruitVeb – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács – szakmai referense szerint a tavalyihoz hasonló nagyságú termőterületen, a kevésbé hosszú, meleg ősz és a kevesebb napsütés következményeként az átlagosnál kevesebb virággal, de szépen fejlődnek a növények, ami előrevetíti, nem lesz hiány a hazai szamócából. Kocsis Márton elmondta, az epernek kedvez a lassan melegedő tavaszi időjárás: az ilyen hőmérsékleti viszonyok mellett nem „csúszik össze” a fűtött termőhelyen, valamint fólia alatt nevelt és a szabadföldi szamóca érése. S mire a szabadföldön beérik a termés, „kifut” a fólia alatt nevelt szamóca, tehát nem alakul ki a termelők számára kedvezőtlen áreséshez vezető, hirtelen túlkínálat, s mindhárom termék piacán kiegyenlített lesz az árszínvonal.

A FruitVeb szakmai referense szerint az idén elhúzódó – egyes megyei termelők szerint azonban a szokottnál rövidebb – eperszezon várható. Azt egyébként, hogy országosan mekkora területen termesztenek szamócát, leginkább csak a területalapú támogatási kérelmek alapján lehet megbecsülni, a termesztés zömét ugyanis a többnyire egy hektárnál kisebb eperültetvényen gazdálkodó kistermelők végzik. Ennek leginkább a termelés magas kézimunka igénye az oka. Ma nálunk már egy hektárnyi területre is nehéz elegendő, megbízhatóan dolgozó munkaerőt találni, 2-3 hektár művelésére pedig szinte lehetetlen. Emiatt a gazdák alig akarnak új ültetvényt telepíteni, a legutóbbi pályázatnál is csak kevés régi termelő élt a lehetőséggel.

Fejér megye egyik legnagyobb „epres” családi gazdasága, a Fejér és Somogy megyében öt hektár szamóca­ültetvényt gondozó Borbás Kertből már piacra kerültek az első fólia alatt érett gyümölcsök. 10-12 nap múlva kezdik szüretelni a bakhátas fóliás ültetvények termését, május vége felé, június elején pedig már a szabadföldi szamócát szedik. Valamennyi gyümölcsük Fejér termék védjeggyel minősített. Borbás Edit vezető szerint a gazdaságban a vártnál kisebb lesz a termés s rövidebb az eperszezon. Mégpedig azért, mert megfáztak, több helyen elfagytak a rizómák, nem erősödtek meg kellően a palánták, s a tavalyinál kevesebb a virág a növényeken. Ezért a várt termés mintegy negyedére számíthat csak a gazdaság. A gyümölcs egy részét a piacokon értékesítik, s mivel nagyon nagy az igény a Szedd magad! akcióra, az idén is biztosítanak lehetőséget a friss fogyasztásra vagy lekvár készítésére szánt gyümölcs szüretelésére. A tennivalók egy részét a gazdaság állandó alkalmazottai elvégzik ugyan, de szükség lenne idénymunkásokra is, megbízható munkaerőt azonban szinte lehetetlen találni. Megnőtt a termeléshez szükséges alapanyagok, eszközök ára, s egyre drágább a munkabér is.

A munkaerőhiány nem ismeretlen a megye másik részén, a Nagyvenyim térségében gazdálkodó Venyim Gyümölcse családi gazdaságban sem. A vállalkozást irányító ifjú Csizmadia György szerint most „lendületben van a természet”, szépen virágzik az eper, de az idénymunkások szakszerűtlen tevékenységét megsínylette az egy hektáros szamócaültetvény. A gazdaságban várhatóan 2-3 hét múlva érik be a fátyolfóliás szabadföldi ültetvény termése, amit teljes egészében a Szedd magad! akcióban részt vevők szüretelhetnek le. A gazda szerint a hűvös tavasz miatt az idén normál időben érik az eper, a korábbi évtizedekben is általában pünkösd környékén volt a szamócaérés dömpingje.

S hogy milyen eperárakra számíthatunk? A termelők szerint a tavalyihoz hasonlóra, de az szinte biztos, ezer forint alatt nem kapunk egy kilót. S mielőtt ezért bárki elkezdené szidni a termelőket, tudni kell, az árakat nem ők verik fel, azokat elsősorban a termelési költségek befolyásolják. A költségek emelkedése és a munkaerőhiány miatt félő, többen felhagynak a szamócatermesztéssel, ami nagy kár lenne, mert nincs az az importból származó eper, ami zamatosabb, édesebb lenne a hazai földben termettnél.