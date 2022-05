Még tavaly nyert el 15 millió forint Magyar falu program-támogatást Sáregres községe a nagy festőművészről elnevezett kulturális intézményük épületének jobbítására.

– A művelődési ház energetikai felújítását tervezzük – mondta el lapunknak Albertné Tiringer Mária polgármester. Arról is beszélt, hogy már évek óta újítgatják az épületet. Nem folyamatosan, hanem szakaszosan, ahogy éppen forrás kerül rá. A felújítások ütemét az aktuális pályázati lehetőségek szabták meg. – Nagyon-nagyon indokolt az épület vízszigetelése, a homlokzat és a födém szigetelése is – sorolta a faluvezető; nos, ezek most végre megtörténnek, s a szigetelés miatt megromlott állapotú külső vakolat is újra szép lesz a nyári munkák végeztével. – Első körben kicseréltük a külső nyílászárókat és a külső vakolatot, mert az már nagyon csúnya volt. Második lépésben valósulhatott meg a tetőfelújítás és a belső felújítás – utalt vissza Albertné Tiringer Mária a korábbi ütemekre. A nyári energetikafelújítás után már csak egy kis udvarrendezés lesz hátra.