Ötvenegyedik alkalommal hívták össze az FMKIK küldöttgyűlését a Gazdaság Házában, hogy megtárgyalják a tavalyi munkaterv megvalósulását, a költségvetés teljesítését, valamint a 2021. évi mérlegbeszámolót, eredmény­kimutatást, illetve a 2022. évi szakmai és költségvetési üzleti tervét. Ám mielőtt ennek a munkának nekiálltak volna, átadták a kamara által alapított díjakat az arra érdemeseknek.

A köztestület vezetője, ­Radetzky Jenő bevezetőjében elmondta, hogy a kamara köztestület, melynek létrehozását törvény rendeli el. Az önkéntes alapon szerveződő tagok a kamara tulajdonosi körének minősülnek, ennek megfelelően a Gazdaság Háza is a küldöttek tulajdona. De a kamara egyben egy különleges közösség is, hiszen a cégadatok mögött valós személyek vannak, akik számára fontos a tisztelet és az elkötelezettség. Radetzky úgy zárta beszédét: – Bár a hétköznapokon első a munka, a teljesítmény és csak aztán jöhet az értékelés és az ünneplés, de most ezt megfordítjuk és átadjuk a díjakat.

Először a Fejér megye gazdasága védelméért díjat adták át. Ebben az elismerésben Tábori Kitti rendőr hadnagy, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt nyomozója részesült ebben az évben.

Az Innovációs díjat ebben az évben az Építő M +M. Kft. kapta. A cég nevét a hitvallásukról kapta. Megbízhatóság és Minőség. A társaság harminc éve van a piacon, és több elismerésben is részesült. Az elismerést a társaság ügyvezetője, Kiss Botond Márton vette át.

Az év vállalkozója díjat a Fiers Mechanika Kft. tulajdonos-ügyvezetője érdemelte ki. Fiers András vállalkozása egy garázsban indult, egy fűrészgéppel és egy esztergával. Az 50 fős, 100 százalékban magyar cég igazi generációváltó, hiszen a díjazott édesapja alapította. A kamarai munkában is élenjáró Fiers András vallja, hogy az édesapja által kialakított értékrend iránytű a számára.

A Fiatal Vállalkozói Díjat Möllmann Eszter, a Möllmann Ház tulajdonosa tudhatja a magáénak. A cég vezetője 21 éves kora óta dolgozik a szülei által alapított Mölmann Háznál és véleménye szerint végtelen lehetőségeket és inspirációkat ad a vendég­látás.

Az Életműdíjat Karsai Bélának, a Karsai Holding Zrt., elnökének adományozták. Az 1988-ban alapított cégnek ma közel 700 dolgozója és több üzeme is van, egyik Erdélyben. A Karsai Zrt. az Óbudai Egyetemmel közösen részt vesz a duális képzésben is. Az életműdíjat kiérdemelt Karsai Béla több alapítvány vezetője, számos díj alapítója is egyben, emellett birtokosa a Magyar Érdemrend lovag­keresztjének is.

A jövő generációt is támogatja a kamara, így a szakma kiváló tanulója versenyeken jó eredményeket szerző fiatalokat is díjazta. Az aranyérmet szerző Svehlik László burkoló, az ezüstérmes Balogh Gábor faipari technikus és a bronzmedált szerzett Pruzsina Balázs asztalos kapott elismerést a kamarától.