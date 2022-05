Harmadik alkalommal szervezte meg a Videoton Holding Zrt a szakmai fórumot, melyen a meghívott előadók, illetve a kerekasztal beszélgetés résztvevői a hazai TOP 200 legnagyobb árbevételű cég székesfehérvári tagjainak vezetői.

Az eseményt szervező vállalatot Lakatos Péter vezérigazgató képviselte, mivel társa, Sinkó Ottó betegség miatt nem tudott személyesen jelen lenni, így csak online kapcsolatban volt a rendezvénnyel.

Három éves hagyomány az is, hogy elsőként mindig Németh Dávid a K&H vezető elemzője vázolja a helyzetet. Volt is mit, hiszen a gazdasági folyamatokra jelentős hatással volt az egyszerre érkező bérnövekedés és a globális lassulás, majd a három nagy hullám is, vagyis a covid, az infláció és a háború. Ezek rossz hatással voltak a gazdaságra, ám Németh szerint ebben is meg kell találni a lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban példának hozta fel, hogy a drága energia alacsonyabb energiafelhasználást hoz magával. Egyes becslések azt jelzik, hogy 2050-re a szénfelhasználás visszaesik ugyan, de az olaj, valamint a gáz tartja magát és bár a zöld energia egyre nagyobb szeletet vág ki a tortából, a széndioxid kibocsátás csökkentése nem képzelhető el atomenergia nélkül.

Lakatos Péter vezérigazgató a Videotonról, illetve annak helyzetéről beszélt, majd rövid szünetet követően részletekbe menő megbeszélést folytattak a legnagyobb cégek vezetői.

Karikó Zsolt, a Hanon Systems ügyvezető igazgatója nagyon rossznak ítélte a helyzetet. Hozzászólásában magas input költségekről és alacsony darabszámokról beszélt, de kitért 300 százalékos emelkedésre a villamosenergia terén, valamint az autóipart megbénító félvezető hiányra, ami régóta nehezedik az ágazatra és várhatóan nem is oldódik meg ebben az évben.

Kis István, a Harman Becker ügyvezető igazgatója elsősorban a covidot okolta az ellátási láncok megszakadásáért, amit tetézett a háború. Hangsúlyozta, hogy ezek a folyamatok nem egymást követve jelebntek meg hatásaikkal együtt a gazdaságban, hanem mindegyik jelen van egyszerre. Kis úgy fogalmazott: -Háborús, kritikus helyzetben van az ipar.

Lakatos Péter, a Videoton társ-vezérigazgatója, a szakmai fórum házigazdája szerint a home office rendszernek nemcsak az a korlátja, hogy sok feladatot nem lehet elvégezni ezzel a megoldással, hanem, hogy könnyebb és hatékonyabb a munka személyes jelenlét esetén, ezért érdemes úgy szerveni a munkát, hogy a munkavállalóknak legyen kedvük bejárni a céghez.

A betegség miatt online módon megjelent Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója az egyre súlyosbodó munkaerőhiányt is a fő problémák közé sorolta. A vezető szerint külföldről kell képzett dolgozókat invitálni hazánkba, hogy mérsékelni lehessen a hiányt.

Volt aki számadatokkal is szolgált. Szincsák Attila azt mondta, hogy akár most rögtön fel tudna venni 450 embert a céghez. Ugyanakkor a Denso Magyarország alelnöke pozitív dolgokat is fel tudott hozni. Azt mondta, hogy nem igazán érzik a gazdasági válság előszelét, mert a rendelésállományuk magas, ugyanakkor nem rejtette véka alá, hogy a hiánygazdaság megjelent az iparban, így az általa vezetett vállalatnál is, ami sokszor arra kényszeríti a döntéshozókat, hogy azt gyártassanak, amihez van raktáron alkatrész. A beszerzéssel kapcsolatban Szincsák úgy fogalmazott, hogy már nincsenek hosszú ártárgyalások, mert a kínálat alacsony és a kerelet nagy, így ki vannak szolgáltatva a beszállítóknak. Mint mondta: -Vagy megvesszük tőlük, amennyiért kínálják, vagy eladják másnak.

Sebők Balázs, Valeo-Siemens ügyvezető igazgatója elárulta, hogy más taktikán volt cége a nehéz időkben. Amíg mások hazaküldték a dolgozókat vagy leálltak ők arra fordították a felszabaduló energiát és kapacitást, hogy megerősítsék a vállalatot. Sebők szerint az operátoroknak nem munkát kell adni, hanem 10-15 éves karriert és lehetőséget a fejlődésre. Ők abban látják a kiutat, hogy a dolgozó inkább végezzen technikumot, programozzon robotot, akár angol nyelven. Ha ez megvalósul, akkor kiderülhet, hogy nem több emberre, hanem rugalmasabb és fejlődni vágyó dolgozókra van inkább szükség.

Frank Iepema, a Hydro Extrusion Hungary ügyvezető igazgatója három csoportra osztotta hozzászólásában a cégeket. Az egyik halmazban azok vannak, akik szenvednek, a másikban azok akik szenvednek ugyan de próbálnak kreatív megoldásokat keresni és a harmadikban vannak azok, akik élvezik az áremelkedésekből származó előnyöket. A Hydro vezetője szerint az első csoportba tartozók helyzete kritikus, a kreatív megoldásokat keresők megerősödnek, ám az áremelkedések nyertesei nem lesznek felkészülve arra az eshetőségre, hogy ők is lehetnek egyszer ilyen szorult helyzetben.