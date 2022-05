Mivel a magyar olajimport 56 százaléka orosz forrásból érkezik, az embargó többek között a közúti áruszállításra is komolyan negatív hatással lenne, tovább növelve a már amúgy is nagymértékű drágulásokat – mondta lapunknak Nagy Péter, az Alba-Posta Kft. ügyvezetője. – Mivel a fuvarozás az ellátási lánc fontos és meghatározó része, a fuvardíjak drágulása végül a végfelhasználói, lakossági árakban jelentkezik. Amennyiben az orosz olaj teljes egészében kiesne a magyar piacról, az rövid- és középtávon is jelentősen megdrágítaná az üzemanyag árát, akár az ezer forintot is elérhetné a literenkénti ár, és ebben az esetben a kieső készletek gyors pótlására nincsen lehetőség.

Hiába van ársapka a lakossági üzemanyagárakon, ha a teherautók ezt a drágább üzemanyagot tankolják, azt végül a fogyasztók fizetik meg. A félszáz autóval dolgozó cég ügyvezetője az elmúlt félév során az esetek nagyobb részében sikeresen tudta érvényesíteni a fuvardíjakban a drágulást, szerinte a megbízók is rájöttek, hogy az olcsó fuvardíjaknak vége van. Azonban azon cégek, ahol továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a korábbi díjakon vagy csak minimális emeléssel fuvaroztassanak, hamar bajba kerülhetnek, mert eljön az a nap, amikor már nem lehet a korábbi áron fuvarozót találni.

– Úgy tűnik, a legtöbb cégnek nem okozott gondot az elmúlt időszakban jelentősen emelni az árakon, és egyelőre még nem látszik visszaesés a gazdaság teljesítményében sem, de hosszabb távon ez a visszájára is fordulhat – folytatta Nagy Péter. – Nagy probléma a szektorban, hogy az üzemanyagon túl régen látott drágulás következett be minden más területen is. Az inflációval együtt a bérek értéke csökken, így a korábbi évek 5-10 százalékos emelése ma már kevésnek bizonyul, de súlyosbító körülmény a szerviz és alkatrész drágulása, amin az euró árfolyama is ront.

Mondok példát: a környezetvédelmi adalék ára a tavalyi 150 forintról 550 forint környékére drágult, de a chip- és az autóhiány is erősen felfelé hajtja a fuvardíjakat. Most inkább kivárnak, jelentősebb befektetéseket nem terveznek, megvárják, miként alakul a helyzet az év második felében. – Optimisták vagyunk a jövővel kapcsolatban, hiszen jelenleg az egész világon minden gazdaság kihívásokkal küzd, de az elmúlt két év után ez nem meglepő.