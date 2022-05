Május 20-án ismét Agrárkamarai választások lesznek. Az érdekképviseleti munkára talán még soha nem volt ilyen nagy szükség, mint most, ezért fontos, hogy minél több gazda vegyen részt ezen a választáson. Az eddig elért, jelentős eredmények mellett sok feladat áll előttünk, amelyek közül az egyik legfontosabb, hogy meg kell védenünk a magyar gazdák érdekeit a túlzó környezetvédelmi előírásokkal szemben, Brüsszelben is. A választási jogosultságról és a szavazás helyéről a tagok a NAK portálján tájékozódhatnak, illetve választási értesítőt is kaptak. Várják május 20-án, pénteken, 6 és 19 óra között az Agrárkamarai választáson! - írja a duol.hu.