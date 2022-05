A szomorú valóság az, hogy jelenleg az ország népessége már nem éri el a 10 millió főt. Ez legutóbb 2010-ben sikerült, amikor is 10 014 324 fővel büszkélkedhettünk a KSH adatai szerint, azóta azonban ez a szám folyamatosan csökken. Bár való igaz, a magyar kormány sikeres családpolitikájának köszönhetően a gyermekvállalási kedv valamelyest megnőtt, így a tendencia némileg le­lassult, de még szükségesek további intézkedések, hogy a népességfogyás megálljon. A becslések szerint Magyarország lakossága 2021 év végéig 9 730 772 fő volt, addig a 2022-es adatok már pontosabb számokat adnak majd, amely egyúttal történelmi is lesz. Miért is? Népszámlálásra a világ legtöbb államában tízévente kerül sor – ha bár nálunk 2011-ben volt legutóbb – a pandémia közbeszólt, de idén hazánk történelmében először teljesen elektronikusan fog zajlani.

De visszatérve a Központi Statisztikai Hivatal 2022 januárjában közzétett adataira. A KSH számai szerint az élen – bár ebben semmi meglepő nincs – Pest megye áll: 2021-ben itt 1 309 802 fő rendelkezett bejelentett lakcímmel, míg a képzeletbeli dobogóra Borsod-Abaúj-Zemplén (632 722 fő) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (545 321) fért fel. Fejér megye a népességi lista első felében – számításaink szerint –, a hetedik helyen áll, de a Közép-magyarországi régiót tekintve a legnépesebbnek számít, 418 701 főt számlálva, közülük 215 753 nő és 202 948 férfi. Mindenképpen pozitív megyénkkel kapcsolatban, hogy a 2017-es adatokhoz képest (416 215) a lakosainak a száma növekedésnek indult és 2021 év végére már 2486 lakossal többel büszkélkedhet, mint korábban. Ez is jól mutatja, hogy egyre többen választják lakóhelyüknek szeretett régiónkat, amely az eltelt választási ciklusban hatalmas fejlődésen ment keresztül, beleértve a kisebb településeket is, ahol az emberek életét közvetlenül segítő intézményeket alakítottak ki, fejlesztettek, illetve újítottak fel. Gondolunk itt az óvodai, bölcsődei és iskolai beruházásokra a városokban, illetve a környezetében is.

Ha egy kicsit mélyebben, az egyes településeket is szeretnénk megvizsgálni, akkor a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága által kezelt legfrissebb statisztikáját (www.nyilvantarto.hu) érdemes böngésznünk, amely a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján végezte a számítást. E szerint 2022. január 1-jén a megyeszékhely, Székesfehérvár lakossága 93 837, míg Dunaújváros közel a felével, 42 551 fővel rendelkezik, őket követi Mór (13 635 fő), Bicske (12 438), Gárdony (12 415) és Sárbogárd (11 974). Fejér 108 települése közül Bakonykúti rendelkezik a legkevesebb lélekszámmal, ott a 2022-es év elején 173 főt tartottak nyilván.