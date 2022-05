– 2016-ban indította el a Corvinus a fehérvári képzéseit, akkor még egy más struktúrában, más stratégia alapján. Most azonban ideje a változásnak, mivel az egyetem és városunk gazdasági, felsőoktatási stratégiája már nem tesz lehetővé igazán hatékony, hosszú távú együttműködést – értékelt közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester.

Anthony Radev, a Corvinus elnöke a megállapodás aláírásakor arról beszélt, hogy nem tudták kihasználni az eredetileg 600 diákra tervezett Budai úti épületeket. Nos, az egykori lovassági laktanyák továbbra is felsőoktatási célokat szolgálnak majd! A campust – egységben az Alba Regia Műszaki Kar oktatóhelyeivel – a jövőben az Óbudai Egyetem működteti. A rektor, Kovács Levente hangsúlyozta, továbbra is a gyakorlatorientált képzést preferálják.

Lényeges, hogy a Corvinus nem sebbel-lobbal távozik. A fehérvári Corvinus jelenlegi hallgatói helyben fejezhetik be a tanulmányaikat, és corvinusos diplomát kapnak, sőt az ide meghirdetett képzéseket is elindítják ősztől – az Óbudai Egyetemmel együttműködve –, amennyiben lesz elég elegendő pontszámot elérő jelentkezőjük. A dolgozók is folytathatják a munkát, csak éppen a másik egyetem alkalmazottjaiként.

– Ez a mostani esemény is jó példa arra, hogy az egyetemek nemcsak versenytársai, hanem partnerei is lehetnek egymásnak – mondta a megállapodás megkötésén jelen lévő Varga Mihály pénzügyminiszter, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.