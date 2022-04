Mindenki kíváncsi arra, hogy eljön-e a gáz és olaj nélküli világ. Mit jelent Putyin döntése, hogy az orosz olaj- és gázeladások során rubelre cseréli a dollárt? Az alábbi gondolatokat a közösségi oldalon olvastam, szerzője ismeretlen. Íme: az EU naponta vásárol Oroszországtól olajat és gázt 660 millió dollár értékben. Tehát alapvetően az EU minden nap 660 millió dollárt fizet olajért és gázért. Oroszország döntése, hogy a dollárt rubellel helyettesíti, azt jelenti, hogy az Európai Unió ezt a hatalmas értékű dollártartozást rubelben fizesse ki. Mostanság egy dollár ára 80–100 rubel. Ezek szerint az Európai Uniónak most napi 52–66 milliárd rubelt kell megtakarítania olajra és gázra. Hogyan tud naponta megtakarítani egy ilyen hatalmas összeget? Az EU kénytelen lesz dollárért vagy euróért megvenni a rubelt! És honnan lehet megvenni? Oroszországon kívül egyetlen más országnak sincs ilyen nagy mennyiségű orosz rubelje. Ezért a dollárral vagy euróval szembeni rubelt kell majd vásárolnia az Orosz Központi Banktól (OKB) és ezzel Oroszország növeli keményvaluta-tartalékjait. Oroszországnak újabb döntés van a kezében, ha felhasználja, csődbe viszi az EU-t. Az OKB nem hajlandó eladni a rubelt dollárért és euróért, aranyat kér a rubelért. És itt jön a kanyar, ahol vissza fog ütni az embargós politika. Az arany grammonkénti ára 60 dollár, ami azt jelenti, hogy napi sok tonna arany megtakarítására lesz szüksége az Európai Uniónak, hogy napi 52–66 milliárd rubelt vásároljon azért, hogy megvegye napi energiaszükségleteit az oroszoktól. Csillagászati számok. Azt jelentik, hogy ha Oroszország meghozza ezt a döntést, akkor rövid idő alatt felszívja az európai központi bankok aranytartalékait és halmozza fel az OKB vagyonát. Az orosz fizetőeszköz iránti kereslet elkerülhetetlenül jelentősen megnövekedett keresletet fog eredményezni a rubel iránt. Ezért a rubel mint új világvaluta új meghatározó aktorrá válik, amely a dollár és az euró helyett a világpiacok jelentős részét érinti! Az Oroszország ellen vívott gazdasági háború fegyverré vált Oroszország kezében ellenünk, és erősebbé, mint az atomfegyverek… Egy új világ alakul ki.



Mindezekről vajon hogyan vélekedik Becsey Zsolt volt gazdasági államtitkár, egykori EU-s parlamenti képviselő?

– Magam is csak ennyit olvastam, mint amennyit fentebb írt – mondja a volt államtitkár. – Tudom a konteókat, hogy Putyin ezáltal erősítené most a rubelt. De szerintem a világban fizetési pénz csak az tud lenni, ami mögött nagyon erős és hatalmas gazdasági erő van, mely révén megbízható. Ha ugyanis gyengül, akkor a neki eladó exportőr csak kevesebb dollárt tud kihozni a rubelért és kész a veszteség. Ha erősödik, akkor az az oroszoknak nem jó, mert a konvertibilis rubelt is átváltják egyre több dollárra. Ezért egy „beállt” pénz kell világpénznek. Az 1600 milliárd eurós orosz GDP ehhez kevés.

*

Magyarország hajlandó lenne rubelben fizetni a gázért – nyilatkozta nemrégiben Szijjártó Péter külügyminiszter, de ugyanezt mondta Orbán Viktor a legutóbb megtartott nemzetközi sajtótájékoztatóján is. Brüsszel azon nyomban válaszolt a magyar felvetésre. „Ha Magyarország beváltja azt az ígéretét, hogy rubelben fizet az orosz energiáért, meg fogja szegni az uniós szankciókat” – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek adott interjújában.

*

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletág vezetője így elemezte a rubelelszámolást Oroszország felé:

– Megjelentek a részletek a rubelben történő fizetésről. Az intézkedéssel Oroszország úgy javítja pozícióját, hogy azzal Európa nem veszít. Az új szabály lényege a következő: az európai vásárlóknak nyitniuk kell egy speciális számlát a Gazprombankban. Az energiahordozók beszerzésének ellenértékét ezen a számlán euróban is befizethetik. Az euróban történő teljesítést pedig a Gazprombank automatikusan rubelre váltja a vásárlóknak. Az intézkedéssel tehát Oroszország mesterséges keresletet támaszt a rubellel szemben, bebiztosítja, hogy a további szankciókat ne lehessen kiterjeszteni a Gazprombankra. Az európai vásárlók helyzete érdemben nem változik, hisz a megállapodott mennyiségek és árak változatlanok, nincsenek rákényszerítve az orosz jegybankot érintő, meglévő szankciók feloldására (és az ezzel járó konfliktusokra).

Itt tartunk jelenleg. Ma még euróban vagy dollárban fizetünk, de holnap akár rubelben. Sejteni lehet, hogy a rubelre való „átállásunkat” Brüsszel nem fogja támogatni, sőt tiltani fogja. A magyar fogyasztók egyre többször teszik fel azt a kérdést, hogy mi lesz akkor, ha Ursula von der Leyen megtiltja a rubellel történő fizetést? Mi lesz a büntetésünk?

Lehet, hogy gáz lesz, de odahaza a magyar családok (nem beszélve a gazdasági szereplőkről) mégis nélkülözni fogják az egyik legtisztább energiahordozót?

Kinek lesz jó ez a gáz-káosz?