A legfontosabb napirendi pontok a városi piac működését, a pláza fejlesztését és bővítését, valamint a Radnóti tér és Csanádi tér ivóvízvezeték-rekonstrukcióját is érintették.



Cser-Palkovics András lapunk kérdésére örömmel számolt be a legfontosabb döntésekről. Mint mondta, a közgyűlés két fontosabb témában is döntést hozott. Az egyik, hogy a Radnóti tér és Csanádi téren pár hét múlva elkezdődhet egy közműfejlesztés, egy közműfelújítás. Ennek pontos tartalmáról, ütemezéséről az ott élőket a későbbiekben tájékoztatni fogják. Másrészről, a mai ülésen lezárták a piacra vonatkozó pályázatot és döntöttek arról, hogy egységes koncepció alapján újulhat meg az Alba Pláza, a murvás parkoló helyén pedig modern vásárcsarnok épülhet, mintegy másfél milliárd forint értékben. Kiemelendő, hogy a városi piac működése garantált az építkezés alatt is, aminek során mintegy 1700 férőhelyes új parkoló is épül! Legkorábban 2023-ban indulhat el az építkezés, miután minden szükséges tervet megszerzett a pláza tulajdonosa. Amint lehetséges, a beruházó be is fogja mutatni a pláza és a vásárcsarnok részletes terveit a fehérváriak széles nyilvánossága számára is.