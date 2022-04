– Az üzleti tervünk 2022-re is jelentős, több mint 800 millió forintos fejlesztést irányoz elő. Több hőközpont komplett felújítását és komolyabb gázmotor-felújítást is tervezünk, illetve egy olyan fejlesztést, amelynek segítségével a villamosenergia-termelés gyorsabban elindítható a gázmotoroknál (ennek pénzügyi vonzata is van, jobb áron tudja eladni a Széphő az így termelt áramot) – mondta lapunknak Szauter Ákos, aki 2024 vé­géig kapott újabb bizalmat a távhőszolgáltató élén.

Amint megtudtuk, a Hadi­árva utcában van egy régi, betonvázas épület, amelyet felújítanak, és ez ad majd helyet a negyedik fűtőműnek.

Ide három korszerű kondenzációs gázkazán és egy ezeket kiszolgáló, 32 méter magas kémény kerül majd, melyek mintegy 40 megawattos összteljesítményre lesznek képesek. Ha ez a beruházás elkészül, akkor gyakorlatilag megvalósul a távfűtés decentralizációja: a Király sori egyetlen fűtőerőmű helyett négy helyen, a Bakony utcában, a Tóvárosban, a Szedreskerten és az említett Hadiárva utcában termeli majd meg a Széphő a város közel 22 ezer távfűtött lakásának ellátásához szükséges „távmeleget”. A teljes kitelepüléshez még egy feladatot kell megoldani: a Király soron lévő raktárak, műhelyek áthelyezését.

– A Hadiárva utcai kazánház esetében jelen pillanatban a tervezés zajlik, ami az engedélyeztetéssel együtt elég hosszú folyamat lesz. A környezetvédelmi hatóságtól kezdve számos más hatóságnak is áldását kell adnia a tervekre. Ha ez megvan, akkor lehet köz­beszerzést kiírni a kivitelezésre. Ha lesz nyertes ajánlattevő, akkor lehet majd megkezdeni az építkezést. Úgy számolunk, hogy idén nagyjából a köz­beszerzési folyamat végéig lehet eljutni, a jövő évben pedig már lehetne építkezni – összegzett a vezérigazgató.

A környéken élő lakók a tervezett fejlesztésről egyébként a tavalyi esztendő végén egy lakossági fórumon már hallhattak. Ezenkívül a terület szomszédságában élőknek a Széphő is tartott egy tájékoztatót.

Amint arról lapunk is írt korábban, az energiaárak megemelkedése a Széphő Zrt. költségeit is komolyan érintették. A gázszolgáltató igen komoly áremelését követően a fehérvári távhőszolgáltató végül nem a szerződés felmondása és új szolgáltató keresése mellett döntött, hanem igyekezett tárgyalásos úton csökkenteni a veszteségeket. Mivel a Bakony utcai gázmotorok villamos energiát is termelnek, a tárgyalások során sikerült elérni, hogy az általuk termelt áram átvételénél az E.ON figyelembe vegye a gázárak jelentős megemelkedését. Így is mintegy 600 millió forint többletköltség jelent meg, ezt igyekeznek kigazdálkodni.

A távhőszolgáltató cégek egyébként 2011 óta központi támogatást kapnak a fűtési célú meleg víz előállításához, ennek hiányában igencsak veszteséges lenne ez a szolgáltatás. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal számolja azt ki, hogy kifejezetten a távhőszolgáltatásra vonatkozóan mekkora támogatás jár az adott szolgáltatónak. A február környéki drasztikus energiaár-emelkedés azonban ezt a matekot is jelentősen megkeverte.

Érdekesség egyébként, hogy a kazáncsere előtt álló épületek, illetve az új építésű társasházak közül is egyre többet sikerül bevonni a távfűtésbe. Amint ugyanis a szakember elmondta, a kazáncsere költségéhez vagy egy teljesen önálló ház központi fűtés kiépítéséhez képest ma már több esetben olcsóbb, gazdaságosabb, ha az adott épületet rákötik a távhőre. Sőt, ez sokszor magasabb komfortfokozatot is jelent az ott lakóknak.

Amikor Szauter Ákos a Széphőhöz került dolgozni, akkor 20 900 távfűtött lakás volt Székesfehérváron, jelenleg már közel 22 ezerről beszélhetünk. Ugyancsak érdekesség, hogy bár a telek kevésbé hidegek, de a fűtési szezon maga hosszabb lett. Egy-két évtizede még április 15. körül zárult a fűtésszezon, legutóbb viszont még június első napjaiban is temperálni kellett néhány épületet. A szezon pedig október 15. helyett olykor már szeptember közepén elindul.