– Komplex képzési rendszerünk keretében ötödik osztályos kortól kínálunk élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó képzést – áll az MCC honlapján. Mint írják, a Fiatal Tehetség Program (FIT) emeli a gyerekekben a tudás iránti vágyat, felkészíti őket a továbbtanulásra, a tudatos pályaválasztásra, az életben való érvényesülésre.

A program az otthoni tanulást lehetővé tevő digitális oktatási anyagokra és kéthetenként – szombati napokon – esedékes, személyes jelenlétet igénylő játékos foglalkozásra épül.

Sándorovics Tímea, a FIT fehérvári képzési központjának régióvezetője lapunknak elmondta, hivatalosan április 20-án kezdik el a most még negyedikes diákok toborzását, ettől a dátumtól fogva lehet majd jelentkezni a programba – egészen június 30-ig – a fit.mcc.hu/jelentkezes oldalon.

Jelenleg két évfolyamon 43 FIT-es diákja van a fehérvári MCC-nek, egy ötödikes, 2021 őszén belépő csoport, s egy idénre már hatodik osztályosokká cseperedő diákokból álló, 2020 szeptemberétől együtt tanuló közösség.

Az MCC szakemberei április 20-át követően terveik szerint minden fehérvári iskolába elmennek, hogy bemutassák programjukat a „végzős” alsós diákoknak. Östör Annamária, a fehérvári MCC képviseletvezetője elmondta, városkörnyéki iskolák diákjait is szívesen fogadják. Nem feltétel, hogy valaki Fehérváron tanuljon, vagy oda járjon iskolába. Az intézmények egyébként maguk is kezdeményezhetik a tehetséggondozó toborzóinak látogatását, ez az [email protected] címre írva a legegyszerűbb.

– Ez nem azonos a közoktatással – vágott bele a program ismertetésébe Sándorovics Tímea. – Ahol a közoktatás befejeződik, ott indul a FIT tehetséggondozó program, tehát ez kiegészíti a közoktatás tartalmát. Itt olyan képzésekkel tanítjuk a diákokat, amelyekre a közoktatásban nincsen idő – mondta.

Sándorovics Tímea, a FIT fehérvári képzési központjának régióvezetője

Olyan diákok jelentkezését várják, akik nyitottak a kalandokra, a kihívásokra, akik tanulni és fejlődni vágynak, s örömmel lennének egy összetartó csapat tagjai. Akik érdeklődők és szívesen töltenék szombatjaikat élményekkel teli ismeretszerzéssel. A tehetségkutató közléséből kiderül az is, hogy úgynevezett e-learning, tehát otthon, számítógép segítségével végezhető kurzusokon is gyarapíthatják tudásukat a felvételt nyert diákok. A programban a diákok többek között megtanulhatnak újraéleszteni, korosztályuknak megfelelően hasznos tudást szerezhetnek a pénzügyekről, kipróbálhatják magukat riporterként, megismerkedhetnek a robotika tudományával. Inspirációt nyerhetnek a környezettudatos életmód iránt, s foglalkozhatnak természetvédelemmel is.

– Kiemelkedő képességű gyerekekkel foglalkozunk, ugyanakkor olyan gyakorlati tudást is nyújtunk számukra, ami a mindennapi világunkhoz is sok szállal kapcsolódik. Gyakorlatiassá tesszük őket – mondta Sándorovics Tímea. – Olyan oktatók tanítják nálunk a diákokat, akik nem egytől egyig pedagógusok, de a szakmájukban kiválóak. Egy felépített tematika alapján tanítanak, tehát Kolozsváron is ugyanazt tanulják a FIT-es diákok, amit Budapesten vagy Székesfehérváron. Már 22 városban működünk.

A fentebb közölt weboldalon érdemes tehát jelentkezni, természetesen szülői segítséggel, jóváhagyással. A szülőknek egyébként rövid jellemzést is adniuk kell gyermekeikről. A felvételi több részből áll. Egy írásbeli, logika-feladatsor a belépő. A szóbeli két beszélgetés: egy pszichológussal, illetve Sándorovics Tímea régióvezetővel. Sok múlik tehát a gyerekek személyiségén. Bizonyára olyan diákokat kíván kiválasztani az MCC, akik számára való, nem pedig teher a program. Akiket előrevihet egy ilyen iskolaidőn túli, tanéveken keresztül, az egész felső tagozaton át tartó foglalkozássorozat. 25 diák nyerhet felvételt.

A felvételi várhatóan a következő tanév előtt, vagy annak elején lesz. A jelentkezőket erről külön kiértesítik.