A közlemény szerint az adókedvezménynek is köszönhető, hogy közel 65 százalékkal több jelöltet regisztráltak az első negyedévben, mint egy évvel korábban. Az év első három hónapjában átlagosan bruttó 1450 forintot fizettek óránként a diákmunkáért. Az szja-levonás eltörlése önmagában tehát közel 220 forinttal emelte a diákok órabérét. Tapasztalataik alapján az év első hónapjaiban mind a fizikai diákmunkák, mind a kevésbé komplex irodai adminisztrációs tevékenységek esetén 1400–1500 forint között alakult a diákok átlagos órabére. Az olyan állások esetében, amelyeknél valamilyen speciális tudásra – például ritkább idegen nyelvek ismeretére – van szükség, az órabérek ennél magasabbak voltak, 1700-1800 forint körül mozogtak. Az iskolaszövetkezet által megkérdezett diákok a diákmunkához kapcsolódó motivációk között az anyagi függetlenség megteremtése mellett csaknem ugyanolyan fontos szempontnak tartják, hogy már a tanulmányaik során munkatapasztalatot szerezzenek: előbbi 70, utóbbi 51 százalékuk számára jelent fontos motivációt. – Az év végi ünnepi időszak előtt a kereskedelmi és logisztikai szektor megugró munkaerő-igénye (csomagolás, kiszállítás) miatt a diákbérek ezeken a területeken is 1700 forint fölé ugrottak. A szezon végét követően e szektorok munkaerő-igénye megcsappant, ám a most elérhető munkalehetőségeket jellemző 1450 forint körüli átlagbérrel a bevezetett szja-kedvezménynek köszönhetően egy diák ugyanannyi munkával ma sem kap a számlájára kevesebb pénzt, mint a korábbi bruttó 1700 forintos átlagórabér esetében – idézi a közlemény Nógrádi Józsefet, az iskolaszövetkezet egyik vezetőjét.