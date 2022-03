A lecsengőben lévő vírusjárvány több hullámának nyomása alatt elmaradtak a nagy rendezvények, ballagások, esküvők, vagy ha meg is tartották őket, nagy létszám és virág nélkül tették mindezt, a virágüzletek forgalma emiatt jelentősen visszaesett. Azonban nemcsak a tavasz közeledte, hanem a feloldások ígérete is előmozdította a vásárlói kedvet. Már a pár héttel ezelőtti Valentin-napi vásárlások is emelkedő tendenciáról árulkodnak, tudtuk meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete által készített körképből. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy jobban megéri magyar termelésű virágot vagy friss vegyes tavaszi csokrot vásárolni, mint egy szál drága importrózsát.

Ha cserepeset veszünk, azzal segíthetjük a hazai termelőket, akiket szintén nem hagytak érintetlenül a Covid miatti gazdasági viharok. Az időjárás miatt ilyenkor hazai termesztésben kevesebb vágott és cserepes virág érhető el, de azért követhetjük a divatot, mely szerint újra keresett lett a liliom, a nárcisz és a jácint. Ezek javarészt hazai termesztésűek, frissen, életerősen kerülnek a virágüzletekbe, ráadásul alacsonyabb áron.

Az árakkal kapcsolatban Gáspár Erzsébet móri virágkötő azt mondta: – A háború kitörése óta nagyon magas lett az euró. Korábban mindenki csak hosszú szárú import­rózsát akart, mert egyrészt a magyar sem volt sokkal olcsóbb, másrészt fajta, illetve tartósság szempontból jobb a behozott. Most megkaptuk az új árlistát, és egyből felajánlottuk a nálunk nagy tételben vásárlóknak is a hazai termékeket az importok mellett, annak ellenére, hogy majdnem a duplájára emelkedtek a nagykerárak. Most nagyjából fele-­fele arányban lesz hazai és importáru a polcokon, de a tavaszi cserepeseket csak a hazai termelőktől vesszük.

Gáspár Erzsébetet megkérdeztük arról is, mennyire felkészültek az urak virágvásárlás terén. A móri üzlet tulajdonosa azt mondta: – Sokan kifejezetten tudatosan jönnek, és azt vettem észre, hogy örülnek, hogy végre jöhetnek. Régen mindig azzal viccelődtek, hogy milyen sokba kerülnek a nők. Idén már Valentin-napon megígérték, hogy nőnapon visszatérnek. Érezni, hogy ha minden visszatér a régi kerékvágásba, akkor a vásárlói kedv is visszatér.

Egy, a megyeszékhelyen működő másik virágüzlet eladóját is megkérdeztük, mik az igények, mi a trend, mit keresnek a vevők, különösen a nőnapra készülődő férfiak. Havasi Beáta úgy fogalmazott: – A vevők tekintetében általánosan is elmondhatjuk, hogy meglehetősen vegyes a kép. Van az urak között olyan, aki szinte csak beesik egy ünnepen, akár éppen a nőnapon, de sokan kifejezetten tudatosan vásárolnak, akár fajtákat is keresnek. A kedvencek közé tartozik a frézia, a mini­jácint, vagyis a klasszikus tavaszi virágok mennek leginkább. De nagy sikere van a primulának, és gyakran szoktunk orchideát befiolázni, abba zölddel együtt betűzni. A kis csokrok is divatosak, melyekhez mindenféle zöldet, akár eukaliptuszt is teszünk, de a legegyszerűbb virágot, egy szál tulipánt is szépen át lehet adni.

Persze a nagy klasszikus, a rózsa sohasem mehet ki a divatból, ám a keresett színvilág sokat változott. A NAK közleménye szerint a vörös rózsa mellett egyre több fogy a piros, pink és bordó színű rózsá- ból. Hozzáteszik, hogy ezek importvirágok, melyek többnyire a holland virágtőzsdén keresztül kerülnek hozzánk, de akad olyan importőr is, aki közvetlenül dél-amerikai vagy akár dél-afrikai farmoktól szerzi be a virágokat. Ilyenkor az import mennyisége elérheti a 60 százalékot is.

A felmérést végző másik szervezet, a virágkereskedők egyesülete hangsúlyozta a kiadott közleményben, hogy a tavalyi, hosszú lezárásokkal járó évnél nagyobb forgalmat érnek el idén, és ennek jelei már láthatók. Természetesen a kapott eredmények országszerte változók, de a tagság többsége pozitívan látja a jövőt. Amennyiben valóban visszatér a „normális élet”, az az egyesület szerint intenzív növekedéshez vezethet. Ha korlátozások nélkül tarthatók esküvők, rendezvények, összejövetelek, az meghozhatja a várt fellendülést a virág­kereskedelemben is.