Az elmúlt időszakban lebontották a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház területén található régi, meglehetősen elavult állapotban található épülettömböt, melynek helyére új, modern épület kerül a közeljövőben. Ennek ünnepélyes alapkőletételére került sor kedden délelőtt.

Ez alkalomból idézte fel az elmúlt 10-12 év fejlesztéseit Bucsi László, a kórház főigazgatója, kezdve azzal az épülettel, amely tíz műtővel, központi intenzív osztállyal épült meg ebben a periódusban. Majd a traumatológia és sürgősségi ambulancia felújítását említette, melyet az invazív kardiológia alapját képező hemodinamikai labor kialakítása követ. Szólt továbbá a gasztroenterológiai laborról, a gyógyszertári központról, az oktatási épületről, a skill laborról és a családbarát szülészet kialakításáról is. Hangsúlyozta az egynapos sebészet létrehozásának fontosságát is, amely már 22. századi lehetőségeket tartogat – mondta. Megemlítette még az „Elme B” épületét, a felújítás végén álló nővérszállót és a külső intézeteket is.

- Az elmúlt 10-12 évben mindez 15 milliárd forint fejlesztést jelentett. Ehhez jön még a mostani, a háromszintes épülettel, amely helyt ad az onkológiának, a pulmonológiának és az infektológiának. Ez további közel 13 milliárd forintos projekt, mellyel együtt közel 30 milliárd forint fejlesztést tudhatunk magunkénak – mutatott rá Bucsi.

- A székesfehérvári kórház megújulásának egyik legfontosabb pontja ez a fejlesztés - fogalmazott Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a kórház kettes számú tömbjének alapkőletételén. Elmondása szerint a magyar kormány 500 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre a vidéki egészségügy korszerűsítése érdekében, és 700 milliárd forintot költött a főváros, illetve a központi régió tekintetében. A vidék fejlesztése azonban nem fejeződött be, ugyanis a Magyar Falu Program keretében a kistelepülések egészségügyi ellátása, a Modern Városok Program keretében pedig a nagyvárosok egészségügyi fejlesztése történik meg – tette hozzá Kásler, majd hangsúlyozta: a jelenlegi fejlesztéssel új tömb jön létre a régi, amortizálódott épület helyén. 6 ezer négyzetméteren, 3 szinten kap új otthont a pulmonológia, a gyermek és felnőtt infektológia és az onkológia.

Majd pedig Vargha Tamás országgyűlési képviselő utazott vissza képzeletben az időben 12 évet - így fogalmazott:

- Amikor először lehettem a székesfehérváriak bizalmából a város országgyűlési képviselője, tudtam, hogy az egyik legfontosabb feladatom lesz, hogy minél előbb stabilizálni tudjuk a Fejér Megyei Szent György Kórház helyzetét, és ahogy halad előre az idő, képesek legyünk városunk egészségügyi ellátórendszerét fejlődő pályára állítani. Sajnos, azt gondolom, mindannyian jól emlékszünk arra, hogy 2010 előtt Székesfehérvár történetében olyan időszak volt, amikor a fehérvári kórház a fejlesztési listák végére sem tudott rákerülni. Az akkori országvezetés minden reményt elvett ettől a kórháztól, azóta viszont sokat tudtunk közösen előrelépni. Ennek egyik csúcspontja volt 2015-ben a fehérvári kórházfejlesztés első ütemének átadója, amely 8,1 milliárd forintból valósulhatott meg, egy új, háromszintes, közel hatezer négyzetméteres kórházi tömb felépülésével. Most egy másik nagyszabású fejlesztés első lépésénél vagyunk, amit még sok lépés követ, hogy 2023 végére elkészülhessen a több mint 11 milliárd forintból megvalósuló második tömb. Régóta várunk erre a pillanatra, melyen nagyon sokan dolgoztunk.

Ehhez csatlakozott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, amikor azt mondta: ahogy eddig, úgy a jövőben is számíthat a város segítségére a kórház.

- Azért is mondom ezt, mert rengeteg olyan dolgot teszünk, ami ugyan a régió egész tekintetében meghatározó - hiszen az ország vidéki részének egyik legnagyobb egészségügyi intézményéről beszélünk -, de meghatározó a város fejlődése szempontjából is. Ahogy Vargha Tamás országgyűlési képviselő már utalt rá, számomra teljesen érthetetlen okból a Pólus programból annak idején a vidék legnagyobb kórháza kimaradt. Így, mi 2010 után arra szövetkeztünk, a korábbi és a jelenlegi kórházvezetéssel együtt, hogy ezt pótolni tudjuk, s a két hiányzó tömbépületet annak teljes eszközparkjával együtt, megvalósítsuk. Ennek egyik elemét - a központi műtőt és az intenzív részeket, az eszközparkkal együtt - 2014 végén adtuk át. A következő fejlesztés pedig most kezdődik el. Érdemes tehát előre nézni! Fontos megemlíteni, hogy ezt a fejlesztést a Modern Városok Program keretében tudtuk megvalósítani, hiszen ez tette lehetővé a kapcsolódó parkolóépítést, s majd a légtechnika cseréjét számos épülettömbben. Illetve van még egy közös kihívásunk: az ápolási osztály épületének felújítása, melynek forrását szintén e program keretében látjuk. Bízom benne, hogy a következő hónapokban a pozitív döntések is megszületnek ebben a tekintetben.

Juhász Roland vagyongazdálkodásért felelős államtitkár szintén üdvözölte a kórház fejlesztésének második ütemét, amely „összehasonlíthatatlanul nagyobb jelentőségű előrelépésnek számít” a kórház jelenlegi állapotához képest.

- A magyar gyógyítók és ápolók szakértelme világszínvonalú, folyamatosan igyekszünk fejleszteni az ehhez tartozó infrastruktúrát és eszközparkot is. Természetesen még hosszú út előtt állunk – tette hozzá az államtitkár. Ezt követően az ünnepségen felszólalók letették az alapkövet – az építkezés tehát megkezdődhet.