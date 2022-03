Már zúgnak a gépek, és mélyül az építési terület Móron, a volt városi piac helyén, ahol mintegy bruttó 3,5 milliárd forintból épül át teljesen a város szíve, a piac. Az alapkőletétel ceremóniája előtt Fenyves Péter szólalt fel először. A polgármester rövid beszédében megköszönte minden résztvevőnek azt az áldozatos munkát, ami lehetővé tette, hogy Mór város újkori történelmének legnagyobb beruházása elindulhasson.



Törő Gábor országgyűlési képviselő köszöntőjében visszaemlékezett a kezdetekre:

– Először 2002-ben került szóba a piac átalakítása az akkori polgármester, Schmidt Ferenc kezdeményezésére, ám akkor nem tudták keresztülvinni a tervet. A jelenlegi városvezetésnek sikerült a megfelelő felekkel asztalhoz ülnie, és a kormány is biztosította az ehhez szükséges forrásokat. Bízom abban, hogy az átadón mindenki elégedett lesz az eredménnyel.



Törő külön kiemelte a projektben való hathatós együttműködését Molnár Krisztiánnak. A megyei közgyűlés elnöke azt mondta ünnepi köszöntőjében:

– Mindig öröm ideérkezni, és van is mindig miért jönni, hiszen a megyei önkormányzat döntései alapján 5,3 milliárd forint fejlesztési forrás jutott Mórra az elmúlt években, ami látszik is a városon. A mostani beruházás három részből áll, ugyanis volt benne egy zöldvároselem, 96 parkolóhellyel és zöldfelületekkel. Egy helyi gazdaságfejlesztési elem, benne fedett és szabadtéri piac, valamint illemhelyek és mosdók, és egy barnamezős beruházási elem is, mely új irodákat és üzlethelyiségeket takar.



A megyei elnök figyelmeztetett:

– Az előkészületekben és a kivitelezésben sokan dolgoznak, jelen esetben négy évig, hogy létrejöhessenek az ilyen nagy horderejű beruházások. Az ebben részt vevőknek joggal esik rosszul, amikor ezeket a fejlesztéseket mások természetesnek veszik.

Egy móri újságot, a Fejér Megyei Hírlap aznapi számát, egy apró fonott kosarat és kis­autót rejt annak az alapkőnek az időkapszulája, melyet Törő Gábor, Molnár Krisztián és Feny­ves Péter engedett le a mélybe.





A város szíve, vagyis a piac sokak számára ismert, látogatott volt, ám a korábbi épületeket elbontották, méghozzá a terület előterében álló grillessel, virágossal és zöldségessel együtt. Ám ha valaki szeretné látni, hogy milyen volt a terület régen, akár madártávlatból, és hogy mi készül ugyanitt a közeljövőben, az mostantól két héten át megnézheti április 14-éig a Lábasház kiállítótermében. A tárlat bemutatásának záróakkordjaképpen lesz egy fórum nagycsütörtökön 17 órakor, ahol akár még kérdéseket is fel lehet tenni a tervezőknek, döntéshozóknak, városvezetőknek a fejlesztésről, illetve annak pontos részleteiről.