Nagyszabású beruházásról számoltak be az intézmény vezetői, ami többek között az eszközparkot is érinti majd, és a tanulók, valamint az intézmények dolgozóinak mindennapjaira egyaránt hatással lesz. Mint már arról beszámoltunk, szeptembertől alapítványi fenntartásúvá vált a Dunaújvárosi Egyetem, és hozzá integrálták a Bánki Donát Technikumot is.



Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy véli, hogy ez a mostani informatikai fejlesztés az intézményi integráció egyik fontos állomása, hiszen közös beruházásról van szó. Egyik céljuk, hogy minél több fiatalt orientálhassanak arra, hogy itt helyben szerezzenek diplomát. Ezt segítik a speciális képzési lehetőségek, így a mostani beruházás olyan eszközök beszerzését is jelenti, amelyek már közvetlenül kapcsolódnak a paksi projekthez, valamint az ah- hoz tartozó tantárgyi oktatáshoz. A keretből laptopokat is vásárolnak pedagógusok és diákok számára, amelyeket a tanulás és a képzések során használhatnak. Emellett megújul a hagyományos és az optikai hálózat is, illetve a szerverek is. Süli János szerint ez a fejlesztési lehetőség bizonyíték azon kormányzati szándékra, hogy hosszú távon is működőképesek legyenek az egyetemek, gyorsabban alkalmazkodhassanak a piaci szereplők igényeihez.



András István, az egyetem rektora köszönetét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ilyen jelentős forrásból megújulhat az egyik legfontosabb pillérük, az informatikai rendszer, így világszínvonalú lesz a minden területüket kiszolgáló háttértámogatás a digitális vonalon. Kiemelte, a projekt nem csak az infrastruktúra fejlesztését jelenti, hiszen intézményükben a mesterséges intelligencia területén is születnek publikálások, így a kutatások során is hasznosul. A Dunaújvárosi Egyetem felelősséggel tekint a Bánki Donát Technikumra, éppen ezért osztoznak a lehetőségekben és a közös feladatokban egyaránt.