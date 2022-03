Öt héten át zajlott a Móri Borvidéki bormustra. Az eseménysorozat több mint két évtizede zajlik az ország egyik legkisebb borvidékén. Lényege, hogy a borosgazdák, bort készítő emberek megismerkedhessenek egymással, egymás boraival, új trendekkel, technológiákkal. Zámoly, Csákberény, Csókakő és Mór volt az idei mustra sorrend és így Söréd tarthatta a zárórendezvényt.

A Móri Borvidék Hegyközségének elnöke nemcsak vendége volt a mustrának, de a vizsgált borok egyikét éppen ő vitte a sörédi kultúrházba. Varga Máté elmondta: - Az a véleményem, hogy továbbra is nagy igény van a bormustrára, különösen a vidéki településeken, ahol nem csak a borok szakmai megközelítése miatt fontos a rendezvény, hanem baráti közösségek miatt is.

Forrás: Király Ferenc

A mustrán a borkedvelők, borkészítők tudnak beszélgetni, megkóstolják egymás vagy éppen más települések borait és természetesen több szakember is megjelenik a szakmai rendezvényen, hogy a gazdák megfelelő bírálatot, szükség esetén segítséget is kapjanak a hozzáértőktől.

A hegyközségi elnök összefoglalójában kitért arra is, hogy bár a Móron tartott mustrák is fontos események, ám azoknak egy kicsit más a hangulata. Mint mondta: - A borvidék központjában az utóbbi években inkább a piacra termelő pincészetek versengése lett a bormustra, de talán ebben az esetben jobb szó rá a borvidéki borbemutató. Móron kisebb-nagyobb pincék borait lehet megkóstolni, melyek a boltok polcain is fellelhetők.

Forrás: Király Ferenc

Sörédre éppen az ellenkezője igaz, 27 minta került a poharakba és ezekből 20 helyben, leginkább a Sörédi szőlőhegyen termett. A minőségről Varga azt mondta: - Míg Móron leginkább fajborokat mutatnak be, vidéken továbbra is jellemző a széles vegyesfehér mezőny, ám éppen itt Söréden bebizonyosodott, hogy ez nem jelent semmilyen minőségbeli hátrányt. A kínált 5 vegyesből négy kiváló minőségű volt, de az utána következő fajborok, a rozék is jól szerepeltek, akár csak a siller és vörös borok.

A Móri borvidéken az elnök szerint nem lehet dűlők szerint szelektálni, vagyis a terroir, mint olyan nem elkülöníthető, de a borvidéki jelleg mindenhol megjelenik, vagyis élénk savakkal rendelkező, tüzes borokat kóstolhat aki erre jár, különösen a 2021-es évjárat tekintetében, mert a tavalyi időjárás rányomta egy kicsit a bélyegét a borokra is. Varga Máté kiemelte, hogy a mostani mustrákon több bor esetében is találkoztak maradékcukorral, mert ezzel próbálták a termelők ellensúlyozni, lekerekíteni az élénkebb savakat.

Törő Gábor országgyűlési képviselő is jelen volt az eseményen. Mint elmondta: - Magyarország legkisebb borvidéke a Móri borvidék és annak legkisebb települése Söréd. Azt tudom mondani, hogy ez a kis falu a 82 kóstolóval be tudta mutatni azt, amit egy borvidéknek tudni kell.