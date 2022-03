A külterületi utak felújítására elsősorban a mezőgazdasági tevékenységet végzők közlekedésének megkönnyítéséért pályáztak. Ám sok helyütt a korábbi szőlőhegyekre, dűlőkbe állandó lakásra költöznek ki családok, s számukra is komfortosabb életkörülményeket kíván biztosítani az illetékes önkormányzat. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő összefoglalása alapján Vértesacsa 33, Baracska 120, Bodmér 49, Martonvásár és Tordas együttesen 297, Pázmánd 19 és Vál 286 millió forintot nyert el szilárd burkolatú külterületi utak fejlesztésére, javítására. Elbírálás alatt áll egy etyeki, egy kajászói és két pátkai út – utóbbinál a hiánypótlást várja a pályázat kiírója.

Tóth Erika alcsútdobozi, Katona László bodméri, Szőlősy Attila baracskai polgármesterek a külterületi lakosok, vállalkozások támogatását segítik e beruházással, Bodméron emellett új telkeket is kialakít az önkormányzat. Martonvásár és Tordas konzorciumban pályázott, mondta el Szabó Tibor polgármester és Farkas Zsolt képviselő. A tordasi erdőmajori út, a martonvásári kismartoni bekötőút is megújul a nyáron. A baracskai Akácos, Rózsadomb és Panoráma utcák is új fényt kaphatnak. Bechtold Tamás váli polgármester a Vál–Vereb–Gyúró–Etyek úttal összefüggésben fejtette ki, hogy az ezen települések köré vont tíz kilométer hosszúságú út elkerülő gyűrűt képez, hogy ne terhelje pluszforgalom az említett községeket. Minden pályázó település ötszázaléknyi önerővel járul hozzá a támogatásokhoz.