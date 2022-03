Pénteken este, tavaszi hangulatban kerülhetett sor a Vajky-­kúria ünnepélyes átadójára. Tóth István polgármester elmondta: uniós pályázaton nyertek 42 milliós támogatást, ehhez tettek hozzá 124 millió forintot, továbbá 10 és fél millió forintból berendezték.

– Büszkék lehetünk, Gárdony gazdagszik – hangsúlyozta a városvezető, akihez csatlakozott Dinnyés önkormányzati képviselője, Szabóné Schneider Anikó, aki a helyiek által csak „a kastély”-nak hívott több, mint 200 éves épület múltját foglalta össze az ünneplőknek:

– „A kastélynak” története van: ezt a különleges hangulatú kúriát Vajky György felsőörsi prépost építtette az 1820-as években, aki idős korára ide­költözött Dinnyésre és haláláig itt élt – tudtuk meg, ahogy azt is: az épület a második világháború után megsérült. Felújítása után 1956-ban tsz-iroda lett, majd orvosi rendelő és pártiroda kapott benne helyet. Később közösségi tér volt, tánc­- estekkel, mozival, bálokkal tarkított programok helyszíne, majd általános iskola is működött benne. Most ismét fontos szerephez jut az épület, amely a Dinnyési Hagyományőrző Központ területén található. Kulturális tér lesz, ahová olyan programokat hoznak, amelyre akár még Budapesten is felkapják majd a fejüket – ígérte Szabó Bill Béla, a kúria intézője. Az első kiállítás megnyitójára is sor került az átadáson: Bere Róza alkotásait láthatja a kúriában a közönség.