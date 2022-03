Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ - Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program és Agrárminisztérium – Erdei Vándortábor Programnak köszönhetően két pályázat is segítette a Malomerdő Panzió teljes komplexumának megújulását. A beruházás első ütemeként a Malomerdő Turistaszállót újították fel, illetve kialakítottak egy közösségi helyet, egy pinceborozót, ahol a túrázásból, az állatsimogatóból az erdei iskolából visszatérő kirándulók közösen idézhetik fel esténként a természetben töltött nap fontosabb, illetve szebb pillanatait. A projekt részeként kiépítettek egy tüzelőanyag-tárolóval rendelkező, faaprítékkal működő kazánt rejtő helyiséget, átállítva ezzel az épületeket a gázfűtésről egy megújuló energiahordozó használatára.

Az avatóünnepségen Macsek Lajos, a Vérteserdő Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy a Vértes délnyugati részén álló egykori vadászkastély 1997. óta viseli a Malomerdő Panzió nevet. A vezető arra is kitért, hogy az elmúlt időszakban robbanásszerűen nőtt a turisták száma és emiatt kiemelten fontos, hogy megfelelő szálláshelyek, jó útvonalak, öko-turisztikai érdekességek fogadják az erdőt látogatókat.

Felszólalt Törő Gábor is. Az országgyűlési képviselő elmondta: - Ha egy településen egy ilyen jelentős fejlesztés jön létre, az hatással van a környező községekre, városokra is. Bízom abban, hogy nemcsak a környékbeliek, hanem még a külföldről érkezők is elégedettek lesznek majd a szállással és a környezettel. A politikus megemlítette, hogy a folyamatosan fejlődő kerékpárút hálózatnak köszönhetően Pusztavám is fontos része lesz a vérkeringésnek.

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Révész Máriusz ünnepi beszédében úgy fogalmazott: - Mi, akik régóta vagyunk fiatalok, tudjuk jól, hogy ha annak idején azt a szót hallottuk turistaház, akkor egy sokat látott épület jut eszünkbe, acélsodronyos vaságyakkal, durva plédekkel és furcsa illatú fürdőszobákkal. Nemrégiben jelentős, szinte mellbevágó változás történt. Az elmúlt év végéig 100 turistaházat újított fel a magyar állam és még idén is készül 11, így összesen 111 ilyen funkciójú épület újul meg, méghozzá úgy, hogy felszereltsége versenyképes akár az osztrák szállókkal is. De nem elég a turistaházat építeni, kellenek a vándortáborok is, hogy aktívan legyenek a szabadban az emberek, a gyermekek, akár vallásos zarándokúton, gyalog, kerékpáron vagy éppen kenuk fedélzetén. Fontos, hogy az erdő és a szállás olyan körülményeket biztosítson, hogy a fiatalok ne azért tegyék le a kezeik közül az okostelefonokat, mert nincs térerő, hanem azért, mert olyan helyen és közösségben vannak, ahol eszükbe sem jut telefonozni.

Kovács Ferenc, az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztály vezetője azt mondta: - Március 21. az erdők világnapja. Ez minden évben emlékeztet minket arra, hogy az erdő milyen fontos része az életünknek és nem csak azért, mert tűzifát ad és alapanyagot termel az építkezésekhez és a bútoriparhoz, és nem csak azért, mert biztosítja környezetünk védelmét, hanem az emberek rekreációja miatt is. Éppen emiatt 22 milliárd forintból történtek fejlesztések ezen a területen, így születtek kilátók, erdei játszóterek, turistaházak. A munka nem zárult le, tenni kell az erdőért, mert valamit megvédeni csak úgy lehet, ha megvan hozzá a megfelelő tudás és szeretet.

A Mórról érkező Ambrózy Tamás atya beszédét úgy kezdte: - Isten teremtette a természetet, láthatjuk a fákon a hibákat, a göcsörtöket. Az ember sem hiba nélkül való, de a kettő találkozása jó, mert jó dolog az erdőben lenni, jó dolog a teremtett világban lenni és sok üzenetet hordoz az állatok és a növények világa is. Utána jó lesz majd visszatérni ide, a szállóra, ahol lehet beszélgetni, borozni, együtt lenni. Ezeket az épületeket Isten terve szerint kell használni, ezért kérjük rá az Úr áldását, de nem csak a turistaházra, hanem azokra is, akik majd itt szállnak meg.

A szentelést követően Ambrózy azt mondta: - Imádkozzunk az orosz-ukrán háború végéért is, mert a kis béke szüli a nagy békét éppúgy, ahogy a kis békétlenség szüli a nagy háborúkat.

A szalag átvágása után a meghívottak és az érdeklődők bejárást tartottak a felújított épületben és a pinceborozóban.