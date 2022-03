A községháza mögött nagyméretű rendezvénysátrat állítottak fel korábban, mert bár tágas tanácskozóterem is van a hivatalban, szerencsére nem szokott elég lenni a hely a falusi eseményeken. Óbarok és Nagyegyháza lakói szívesen mennek el a nemzeti és egyéb ünnepekre, a falunapokra – mindig megadják a módját a szervezők a találkozóknak. A komfort és a tisztaság azonban ma már a szabadtéri rendezvényeknél is kívánalom, ezért döntöttek a bővítésről, mondta el Mészáros Kartal óbarki polgármester. A néhány éve felújított, kibővített hivatal oldalsó traktusát kibontották, illetve megtoldották, s tálalókonyhát, valamint mosdókat alakítottak ki benne. A helyszín kívülről és belülről is megközelíthető, kétfelől nyílik ajtó az új részhez, az utolsó simításokat végzik. Ha kondérban, üstben főznek kinn, vagy a sátorban, az edényeket, a vizet, a szükséges eszközöket és alapanyagokat higiénikusan tudják hozni-vinni. A pályázaton elnyert 20 millió forintból így 50 négyzetméterrel bővült az épület. Az önkormányzat saját költségvetéséből egy kis színpadi emelvényt épít a belső tanácsterembe, az ünnepségek, művészeti előadások jobb élvezhetősége és tisztelete érdekében.