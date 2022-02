Az elmúlt években összesen közel kilencmillió forint támogatást kapott a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat, mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn a tájház udvarán, ahová Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel közösen látogatott el. Az államtitkár kiemelte, az elmúlt tíz évben a tizenhárom magyarországi nemzetiség, azon belül a németek megmaradását is számos módon támogatta a kormány az oktatástól a nemzetiségi önkormányzati rendszer fejlesztésén át a közösségi programokig. Fontos elem ebben a nemzetiségi tájházak, így a vértesboglári sváb ház megújítása is.

A terület országgyűlési képviselője hozzáfűzte, a Pannónia Szívéhez tartozó 35 településből hét községben is figyelemmel kísérik és támogatják a német nemzetiség programjait. Az elmúlt években olyan eredményeket tudnak felmutatni, mint például az etyeki sváb ház megmentése, de kiemelte azt is, hogy a nemzetiségi önkormányzatok egyre nagyobb szerepet vállalnak az intézményfenntartásban is.

A vértesboglári tájház ezúttal 2,7 millió forintot kapott, amiből az eredeti parasztházon elvékonyodott és több helyen is szinte „átlátszó” beton­cserepeket cserélik le, melyek ráadásul átengedik az esővizet is. Ahogy azt Szelle Ákos, a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, vannak további tervek is a tájházzal kapcsolatban, az épület rendbetétele után eljött az újdonságok ideje. Első körben a színpadot fednék be, és az előtte lévő placc borítását oldanák meg. A hosszú távú tervek között szerepel a telek végén álló fedett kiállítórész átalakítása is, esetlegesen egy régi stílusú, zárt pajtaépület építése, ami akár rendezvényhelyszínként is működhetne.

Tessely Bogláron két további örömhírt is bejelentett: Vértesacsán hárommillió forinttal támogatják a közösségi ház bővítését, Újbarkon pedig 800 ezer forintot biztosítanak a tájház tetőcseréjéhez.