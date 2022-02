Már a télen hasznát vették a Magyar falu program 48 millió forintos támogatásának. Az óvoda energetikai felújítása során modernizálták a fűtési rendszert, szigetelték az épület falait, s napelemek működnek több éve. Huszárovics Antal polgármester házigazda módjára vezeti szülőfaluját, testületével a jó működés mellett igyekeznek takarékoskodni. Minden önkormányzati intézményben fával fűtenek, de biztonsági tartalékként rendelkezésre áll korszerű gázkazán is. A két közmunkás és a két falugondnok minden lehetséges területről elegendő fát gyűjt be, használván a korszerű gépeket is hozzá. Évente kétmillió forinttal kisebb a községi fűtésszámla ily módon.

A falu közepén álló kultúrház felújítására szintén a Magyar falu program támogatásából fordítanak 22 milliót, tavaly már belülről kifestették az épületet. Itt működik a Covid idején felfutott kisbolt. A kultúrházi pályázatban szerepelt, hogy használt tetőcserepet használnak a fedéshez. A községben lakó Tessely Zoltán országgyűlési képviselő felajánlotta a budai karmelita kolostorról elbontott tetőcserepek „kiközvetítését”, így ez kerül a tetőre. Hőszigetelés, ablakcsere teszi teljessé a renoválást. A felújított katolikus templom előtti 500 méternyi járda és parkoló építésére, felújítására a Belügyminisztérium pályázatán nyertek 20 millió forintot. A kis faluban három keresztény felekezetnek van temploma!

A községnek 2500 négyzetméternyi zártkertje is van, ide telepítenek saját gyümölcsöst a Magyar falu programban elnyert 25 millió forintból. Kutat fúrnak, kajszicsemetéket ültetnek, bekerítik a területet, az elöregedett aszfaltutat is felújítják. Mostanra népszerű a hely, ivóvíz- és gázvezeték is van immár a Mészáros-hegyen, új házak épülnek itt.

A nagy terv is megvalósul idén, bölcsődét építenek 194 millió forintos nemzeti forrásból. Készülnek a kiviteli tervek, s rövidesen pályázatot hirdetnek az építésre. S a korszerű informatika jegyében teljes egészében európai uniós támogatásból tíz nyilvános wifi-pont készült a faluban, s ehhez kapcsolódóan 23 térfigyelő kamerából álló hálózatot is kiépítettek.