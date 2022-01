A polgármester elmondta, ezek csupán a tervek, ugyanakkor bízik abban, hogy az összes beadott pályázatukat pozitívan bírálják el.

– Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az említett tárgyaláson a község igényei vetődtek fel, az, hogy mikre lenne szükségünk. Ezek közül elsőként említeném, hogy szeretnénk fejleszteni az önkormányzati ingatlanjainkat. Ez a polgármesteri hivatalt és egy szociális intézményt érintené. Illetve háromféle eszközbeszerzésre is nyújtunk be pályázatot. Az egyik a terület fenntartására és karbantartására vonatkozik, a másik irodaszerekre, számítógépekre és az idősek nappali ellátását segítő eszközökre. A harmadik pedig az óvodát és annak játszóterét érinti, mivel nagyon indokolt már az eszközfrissítés. Ezen túl fontos tudni, hogy az utóbbi időben községünk külterületeire rengetegen költöztek, itt azonban az utak igen rossz állapotúak, ezért ezek felújítására is szeretnénk támogatást nyerni, mely által a murva útfelületet szilárd útburkolattá alakítanánk. Végül egy olyan, Kulcson belül közlekedő buszra lenne szükségünk, amely megoldást és segítséget nyújthat az itt élőknek. Funkcióját tekintve ebben az esetben az ételszállításra, a helyiek és a mozgáskorlátozott személyek községen belüli utaztatására gondoltunk – mondta Jobb Gyula.

Ezek tehát a település igényei, melyeket hat külön pályázatban fognak benyújtani február elején.

Érdeklődtünk, hogy ez mekkora anyagi forrást jelentene a községnek a keretösszegből, erről azonban a városvezető nem szeretett volna nyilatkozni. Úgy véli, a támogatás mértékéről akkor célszerű beszélni, ha az már biztosított.