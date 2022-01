A gazdasági folyamatok és az állami, illetve EU-s pályázatok adta lehetőségeknek köszönhetően szinte elképzelhetetlen fejlődésnek indult az ­agrárium gépesítése. Csak 2021-ben 3335 új traktort helyeztek forgalomba Magyarországon. Ez több mint 7 százalékos emelkedés 2020-hoz képest.

De a traktorok számának emelkedése csak egy mutatója a kedvező gazdasági körülményeknek. Jó példa erre, hogy tavaly majdnem 1600 új pótkocsit adtak el, köszönhetően annak, hogy a számos pályázati forrás felpezsdítette a mezőgazdasági gépek piacát. Persze az sem elhanyagolható tény, hogy a tavalyi, kellemetlen időjárási körülményekkel nehezített év a vártnál jobb terméseredményekkel és ezzel párhuzamosan magas felvásárlási árakkal zárult. A jó gazda természetesen tudja, ahogyan a földből, úgy a vállalkozásból is csak úgy lehet kivenni pénzt és energiát, ha előzőleg teszünk bele. A 2021-es felvásárlási áraknak köszönhetően keletkező pluszforrás hatására ősszel újabb komoly beszerzési hullám kezdődött, ám ennek lendületét megtörte a négyszeresére emelkedett műtrágyaárak okozta bizonytalanság. Ezért most még nagy a csend, de a szakemberek várakozásai szerint a beszerzések megszokott rohama márciusban fog kicsúcsosodni. Ehhez persze meg kell oldani a beszállítói láncok problémáját, az akadozó ellátást, hiszen az nemcsak a vásárlókat, de a kereskedőket és a gyártókat is negatívan érinti, és ami miatt a cégek kínálata sem túl színes.

Még tavaly nyáron 100 milliárd forintos keretösszeggel meghirdettek olyan mezőgazdasági precíziós fejlesztéseket, amikhez a megigényelt támogatásokat a gazdák idén váltják majd eszközökre, gépekre. A gazdák vásárlási szokásairól és lehetőségeiről a Magyar Gazdakörök Fejér megyei szervezetének elnökét kérdeztük. Kiss Norbert Ivó elmondta: – Mindenki hitelre vásárolja a gépeket. Alapvetően társas vállalkozásnak nem éri meg egy összegben kifizetni, mert egyrészt úgy nem is tudja elszámolni, másrészt, mert az értékcsökkenést évenként el tudja számolni költségként. Még tavaly ősszel beadták a gazdák a pályázatokat, és most zajlik az elbírálás. Hamarosan várhatják a gazdálkodók a jó hírt, ám a megyei vezető szerint ezt nem mindenki várja meg. – Vannak olyan gazdálkodók is, akik már túl is vannak az új, idei beruházáson, függetlenül attól, hogy nyernek a pályázaton vagy sem. Ez különösen igaz a nagyokra, márpedig a gazdatársadalom, illetve a birtokkoncentráció jelentős átalakulás alatt van. Ennek következményeképpen egyre nagyobb területen dolgozik egyre kevesebb gazdaság, melyeknek ezáltal egyre nagyobbak a tartalékaik is. Ahogy az élet annyi más területén, úgy az agráriumban is egyre nagyobb teret hódít az internet, az informatika és az okoseszközök ­használata. Vagyis a mezőgazdasági gépbeszerzés már nemcsak traktorról és a hozzá kapcsolt eszközökről és betakarítógépekről szól, hanem például drónokról és a mintavételekhez elengedhetetlen eszközök­ről, szoftverekről is. Ezek a precíziós gazdálkodás eszközei, melyeket dicsért Kiss Norbert Ivó is, aki úgy fogalmazott:

– A számítógépes rendszerek nagyon fontosak a gazdálkodásban, mert jelentősen segítenek csökkenteni a költségeket, akár a környezetterhelést, és mert segítenek enyhíteni azt a problémát is, hogy egyre kevesebb ember akar az agráriumban dolgozni. A megyei vezető hangsúlyozta: – Ennek a fajta gépesítésnek hatalmas előnyei vannak például a sorvezetés, a párhuzamvezetés tervezésénél vagy éppen a permetezőgépek szakaszolásánál vagy abban az esetben, amikor vetés idején elkerülhető a pluszrávetés. Ám az új gépek mind digitálisak, így már nem elegendő a javításukhoz egy csavarhúzó meg egy villáskulcs, mindenképpen kell hozzá egy számítógép is. Azzal a legtöbb gazda egyetért, hogy a precíziós gazdálkodás mellett is fontos, hogy a szakember lássa a saját szemével is a vetést, mert mindenben még nem helyettesíthetik a gépek az embert. Arról nem is beszélve, hogy mindenre nem megoldás az internet. Ha van csapadék, akkor teremni fog a növény, ha nincs eső, akkor meg nem. Az tény, hogy a legtöbb gazda jó évet zárt tavaly, és így voltak tartalékaik, amiből tudtak gépesíteni. A birtokkoncentráció hatására létrejövő 100-200 hektár fölötti gazdaságok jellemzően nem javíttatnak már gépeket, hanem újat vásárolnak. Ez a kisebbek számára is fejlődést hoz, hiszen ők veszik meg a nagyok még modern, de már lecserélt gépeit. Kicsi vagy nagy, egyre megy, a hitelt fizetni kell, ha már felvették.

Arról is faggattuk Kiss Norbert Ivót, hogy a műtrágya- áremeléshez hasonló váratlan kiadások nem riasztják-e vissza a hitelből történő eszközbeszerzéstől a gazdákat? Az elnök azt felelte: – A tavaly megemelkedett árak elvileg az emelt szinten maradnak és már most láttam olyan előkötési szerződéseket, amelyek az idei nyári betakarítású növények kapcsán 80-85 ezer forintokról szólnak. A gazdaember mindig reménykedik, méghozzá abban, hogy az új év nem olyan lesz, mint a tavalyi, hanem egy kicsit jobb. Muszáj bízni és fejlődni, mert aki nem halad előre, az lemarad, és ez különösen igaz a mezőgazdaságra.