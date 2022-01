A költségvetési tervezet elfogadásáról a január 28-i közgyűlésen dönt a város képviselő- testülete. A költségvetés a város legfontosabb rendelete, amely alapjaiban határozza meg Székesfehérvár működését és fejlődési irányait. A hónapokon át tartó előkészítő munka eredményét hamarosan a város képviselő-testülete is megismerheti, véleményezheti. Az előkészítésért Bóka Viktor címzetes főjegyző felelt, aki kiemelte, a költségvetés az önkormányzati működés alapdokumentuma.

– A sajtónyilvános aláírással is azt üzenjük, hogy az átláthatóság mindennél fontosabb az önkormányzat működését illetően – fogalmazott a címzetes főjegyző. A tervezet részleteit Cser-Palkovics András polgármester ismertette. Felidézte, 2021-ben a járványhelyzet miatt egy személyben kellett döntenie a tervezet elfogadásáról, egyúttal örömtelinek nevezte, hogy idén a testület hagyományos keretek között tárgyalhat a város legfontosabb dokumentumáról.

Az elmúlt évekhez képest a büdzsé kiemelkedően magas, 106,5 milliárd forintos bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. Az önkormányzat 25,2 milliárd saját bevétellel tervezhet, melynek legnagyobb részét, 19,6 milliárd forintot az iparűzési adó tesz ki. Működtetésre 9,6 milliárd forint állami forrás, hazai és uniós projektek finanszírozására 32,2 milliárd forint áll rendelkezésre.

– Fontos hangsúlyoznunk, hogy továbbra sem tervezünk hitelfelvételt, sem hosszú tá­vút, sem pedig éven belüli működési hitelt – húzta alá a polgármester.

A kiadások tekintetében működtetési, jóléti és térségi feladatokra 36,7, fejlesztési és felújítási feladatokra – ami az önkormányzat által megvalósított beruházásokat jelenti – 63,4 milliárd forint jut idén.

– Van egy nagyon jelentős tartalékunk, 6,4 milliárd forint. Ekkora fejlesztési volumennél muszáj, hogy legyenek forrásaink, hogy tudjunk mihez nyúlni. A tartalék tekintetében nemcsak egy, hanem legalább két költségvetési évvel számolnunk kell – utalt Cser-Palkovics arra a 3,4 milliárd forintra, amelyet a 2023. évi kötelezettségekre tesz félre a város.

Az intézmények fenntartására 17,7 milliárdos kiadással kalkulálnak, ide értve az egészségügyi, a szociális, az oktatási és a kulturális ágazatot is. A költségvetésben kiemelt tételként szerepelnek az olyan személyi juttatások, mint a megemelt minimálbér és garantált bérminimum biztosítása. Ahol a kormány döntött béremelésről, ott ahhoz kapcsolódóan jelentős kompenzációt is ad az önkormányzatoknak. Az állammal kapcsolatos elszámolás során az önkormányzat pozíciója 1,3 milliárd forinttal javult. A közszférában foglalkoztatottak esetében idén is biztosított a cafeteria, mintegy 407 millió forintos keretösszeggel.

Idén is folytatódnak továbbá az olyan kiemelt önkormányzati fejlesztési programok, mint az Ybl Miklós, a Kégl György és a Saára Gyula program, a közbiztonsági és születési program, a 65 év felettiek támogatása, az okos osztálytermek kialakítását és a digitális kompetenciák fejlesztését szolgáló kezdeményezések, valamint a környezetvédelmi fejlesztések.

– Stabilitás és biztonság jellemzi az idei költségvetést. Mind az üzemeltetés biztonságát, mind a fejlesztések nagyságrendjét tekintve ez egy abszolút jó költségvetés – összegezte Cser-Palkovics András.