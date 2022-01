Az ISD Dunaferr pénteken a terveknek megfelelően újra termelésbe állítja korábban két hétre leállított két hengerművét, és a részleges leállás által érintett üzemegységekben is újraindul a termelés – közölte pénteken a VG-vel a társaság. Közlésük szerint az újraindulásra annak ellenére kerül sor, hogy továbbra is rendkívül magasak az energiaárak, amelyek miatt kénytelenek voltak kényszerpihenőt elrendelni. Mint felidézték, az elmúlt másfél évben a villamos energia ára az ipari fogyasztók számára csaknem a négyszeresére, a földgázé pedig közel a tízszeresére emelkedett. A globális energiaválság hatásai így drasztikusan érintették a hazai acélipar első számú szereplőjét, a Dunaferrt is, hiszen az acélgyártás köztudottan az egyik legenergiaigényesebb iparág.