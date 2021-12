Vargha Tamás elsőként arról beszélt, a megyei nyugdíjasokat is érintő 80 ezer forintos nyugdíjprémiumon túl a kormány 2022 februárjában biztosítja a teljes 13. havi nyugdíjat. – A nyugdíjprémiumot már minden nyugdíjas megkapta, de a kormány eltökélt abban, hogy a gazdaságot és a családokat segítő mentőcsomag mellett visszaépíti a baloldali kormányok által elvett 13. havi nyugdíjat. Az eredeti terv az volt, ezt elosztva vezetjük vissza, de a magyar gazdaság teljesítménye lehetővé teszi, hogy ez egy összegben történjen meg.

A kellő időben sikerült újraindítani a gazdaságot

– Székesfehérvár az első otthonom, de rögtön a második a Külgazdasági- és Külügyminisztérium, amely nagyon sok olyan döntést hozott, amellyel a magyar gazdaságot, s azon belül Székesfehérvár gazdaságát indítjuk újra. Szijjártó Péter miniszter gyakori vendég volt az elmúlt évben a megyében, és minden alkalommal egy-egy nagyon komoly fejlesztést segítő támogatási okiratot adott át a helyi ipar szereplőinek. A magyar cégek külpiacra jutását segítő programunk is érint, érinteni fog fehérvári cégeket, s bízom benne, Szijjártó Péter még ebben a hónapban újabb jó hírrel érkezik a megyeszékhelyre – fogalmazott Vargha Tamás. Székesfehérvár országgyűlési képviselője úgy látja, az a tény, hogy kellő időben tudták elkezdeni a gazdaság újraindítását, teszi lehetővé, hogy januártól 200 ezer forintra nő a minimálbér, a szakmunkás-bérminimum pedig 260 ezer forintra.

– A januártól érvényes minimálbér magasabb lesz, mint a Gyurcsány Ferenc vezette kormány idején fizetett átlagbér – tette hozzá Vargha.

600 milliárd megy vissza a családokhoz

Törő Gábor nagyon fontos lépésként értékelte azt a kormányzati döntést, miszerint a családok által befizetett ez évi személyi jövedelemadót visszafizetik. Ez kétmillió szülőt érint, mintegy 600 milliárd forintos értékben. Amit a Covid-járvány anyagi szempontból elvett a családok tartalékaiból, azt a gyermeket nevelők most visszakapják. Ellentétben azzal – fogalmazta meg a képviselő –, amikor 2008–2009-ben a Gyurcsány-kormány az akkori válsággal összefüggő terheket a családok vállára helyezte át.

– A fiatalok támogatásában korszakalkotó vívmány, hogy a 25 év alattiaknak 2022 januárjától nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ennek köszönhetően havonta több tízezer forinttal emelkedik a bérük. Vessük ezt össze azzal a gyurcsányi kijelentéssel, miszerint „akinek nem tetszik, annak el lehet menni Magyarországról”. A mi célunk az, hogy az embereket itthon tartsuk, itthon boldoguljanak! – zárta az országos döntésekkel kapcsolatos állásfoglalását az országgyűlési képviselő.

Huszonkilenc település, 44 milliárd forint

Törő Gábor, akinek a választókerületéhez 29 település, valamint Székesfehérváron például Maroshegy, Feketehegy-Szárazrét is tartozik, összegezte az elmúlt négy év során erre a területre érkezett különféle pályázati támogatások összegeit. Mint megtudtuk, az emberi erőforrások fejlesztését segítő támogatásból 5 és fél milliárd, gazdaságfejlesztésre 22 milliárd, környezeti és energiahatékonysági beruházásokra mintegy 3 milliárd forint érkezett a szóban forgó településekre. Nagyon fontos, hogy a kistelepülések boldogulását, előrejutását segítő pályázatokra 13 milliárd forint jutott. Ez összességében mintegy 44 milliárd forint, ebből már 39,6 milliárd forintot ki is fizettek.

A konkrét fejlesztéseket firtató kérdésünkre a politikus a Söréd és Csákvár közötti, 2,3 milliárd forintba került útépítést, a fehérvárcsurgói víztározó szabályozását (2,1 milliárd), a nádasdladányi kastély felújítását (1,7 milliárd), vagy éppen a sokak által várt, Maroshegyen épülő új bölcsődét emelte ki. A móri Radnóti-iskola 2 milliárdos felújítása pedig azért fontos, mert egy minőségi nyelvi laborral, új tornateremmel felszerelt épület jön létre várhatóan a jövő nyárra, ahová a távolabbi településekről is szívesen hozzák majd a gyermekeket a szülők.

– Bízom benne, hogy Vargha Tamás képviselőtársammal vállvetve tovább tudjuk folytatni a megkezdett munkát. A két választókerület fejlesztése ugyanis nagyon szoros együttműködést kíván, hiszen például Fehérváron van olyan terület, ahol csak néhány utca választja el egymástól a két körzetet – összegzett Törő Gábor, aki hozzátette, hamarosan megnyílik a TOP 2 forrásokra való pályázati lehetőség a települések számára, lesz teendő bőven!

A móri Radnóti Miklós Általános Iskola bővítése jól halad: egy korszerű nyelvi laborral, új tornateremmel rendelkező iskola jön létre, a messzebbről érkező diákok is szívesen jönnek ide Forrás: Skobrak Denes

Amit a baloldal már kétszer leállított

Vargha Tamás a saját választókerületében történt számos beruházás közül a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új tömbjének megépítését emelte ki: – 2014-ben adtuk át azt az épületet, amelynek megépítését a baloldali kormányok a kétezres években gyakorlatilag kétszer is megakadályozták. Most megépül az a belgyógyászati tömb, amely a pulmonológiai, onkológiai és infektológiai osztályoknak ad helyet, 122 ágy költözhet ide, 21. századi, modern körülmények közé. Megújítjuk a meglévő épületek légtechnikai berendezéseit, azaz klimatizálttá válnak a régebbi épületek is. A hosszú éveken át fennállt parkolási gondokat pedig a Kikindai úti és az Erzsébet úti parkolók megépítésével sikerült enyhítenünk.

A Fejér megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület képviselője a multifunkcionális csarnok megépítését is kiemelte, hiszen a székesfehérvári jégkorongcsapat nemzetközileg elismert és sikeres, megérdemli a korszerű stadiont. Mint mondta, a csarnok a fehérvári rendezvények és a kulturális rendezvények új fellegvára lesz. Egy új út is megépül, amely az Alba Ipari Zónát összeköti a Budai úttal, így a város közlekedésének is segít.

Soha nem látott iskolafejlesztés indul

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent legfrissebb döntés, hogy Székesfehérvár komplex oktatásfejlesztési programját is támogatja a kormány a Modern Városok Program keretében. Több mint 19 milliárd forintból újulnak meg nagyon fontos fehérvári iskolák. A Vasvári Gimnázium épületét teljesen felújítják és kibővítik 6 milliárdból. Mivel az iskola nem költözik el, a leendő intermodális csomópontot átterveztették és a gimnázium olyan műszaki megoldásokat kap, amelyeknek köszönhetően nem zavarja majd az oktatást a közlekedési csomópont. Megkezdődik a Teleki Blanka Gimnázium bővítésének tervezése, megvalósul a Kodolányi János Gimnázium és a Tóparti Gimnázium felújítása, az évek óta üresen álló egykori Ybl Miklós Általános Iskola leromlott állapotú épületét pedig 1 milliárd forintból hozzák helyre.

– Nem véletlen, hogy a baloldal olyan vehemensen támadja ezeket a beruházásokat, s ne legyen kétségünk, ha megszereznék a kormányzás felelősségét, abban a pillanatban leállítanák ezeket a projekteket, mint ahogyan tették például a kórházfejlesztésekkel 2010 előtt. Mi nem hátra lépünk, hanem előre szeretnénk, ehhez kérjük a két választókerületben élők támogatását! – zárta a számvetést Vargha Tamás.

Az egyik ikonikus beruházás a Szent István Király Múzeum teljes felújítása, átépítése a 21. századi kihívásoknak megfelel Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Rendház és bodajki kegyhely.

A Fejér Megyei Hírlap kérdésére, miszerint mi az a fejlesztés, ami nem nagyságrendjét, hanem elsősorban lelkiségét tekintve a legközelebb áll a „honatyákhoz”, Vargha Tamás az egykori ciszterci rendház, ma múzeumi épület felújítását emelte ki: – Éppen a Fitz 100 konferenciáról jöttem, ahol Fitz Jenő múzeumigazgatóra emlékeztünk, aki egy „kis vidéki múzeumból” egy, a nemzetközi tudományos életben is elismert szellemi bázist alkotott. Az ő szellemiségét, törekvését követve igyekszünk a Szent István Király Múzeum főépületét úgy felújítani, hogy ha fentről lenéz a tőle megszokott szelíd mosolyával, akkor mondhassa: „Fiúk, ez rendben van!”

– A 29 hozzám tartozó település életében – válaszolt a kérdésre Törő Gábor – sikerült számos olyan „kedves fejlesztést” véghezvinnünk, amelyek a szívemhez közel állnak. De említhetném a nádasdladányi, a bodajki kastély újjávarázsolását, vagy a bodajki kegyhely újjászületését is. A legbüszkébb azonban arra vagyok, hogy szinte minden településen sikerült az óvodát, iskolát, az orvosi rendelőket megújítani. Ennek a következménye is az, hogy amíg 2010-ben a településeken sok helyütt lehetett Eladó ház táblákat látni, mostanra a Magyar Falu Programnak is köszönhetően alig találni eladó ingatlant. A magyar falu él, és mondhatjuk, virágzik!