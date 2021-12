A konferencián a Fejér Megyei Önkormányzat, a Fejér Megyei Kormányhivatal és az Echo Innovációs Műhely konzorciuma által megvalósított, 65 hónapos munkaerőpiaci projekt során létrehozott megállapodásokat, a megvalósított stratégiát, az elért eredményeket és a felhasznált eszközöket értékelték.

– A területi foglalkoztatási paktumok, amelyek a foglalkoztatás versenyképességének az alapjait képezik, Fejér megyében 2017-ben indultak. Az 1,3 milliárd forint költségű program főként képzési támogatást, foglalkozást segítő eszközöket, munkahelymegőrzési támogatást és bértámogatást biztosított. Az Ipar 4.0, azaz a negyedik ipari forradalomban fontos az együttműködés, a kihívásokra csak partnerségben lehet megfelelő válaszokat adni

– mondta a program kapcsán Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke.

Az eseményen részt vett Zöld-Nagy Viktória, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára is, aki már a jövőről beszélt. Elmondta, a következő időszakban ugyanolyan típusú támogatási programokat terveznek, mint az előző hét évben: folytatódnak a bér-, a képzési és munkahelyteremtő támogatások. A jövőben viszont a foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű fiatalokra és kisgyermekes szülőkre koncentrálnak. Hozzátette, a munkaerőpiacon az egyik legnagyobb kihívást a folyamatos változás jelenti, ami azonban már a pandémia előtt is jellemző volt. A Covid következtében azonban szerkezeti átalakulás is bekövetkezett, ami újabb feladatokat eredményezett.