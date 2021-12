Az anyag taglalja, hogy az áremelkedés 2020-ban is jelentős volt. Országos szinten az eladott termőterületek átlag­ára 2019-hez képest 8,2 százalékkal emelkedett. Egy hektárnyi szántóterület átlagosan 1,7 millió forintért cserélt gazdát. A bérleti díj is növekedett 2019 és 2020 között. Aki bérelt földeken akart gazdálkodni, annak 64 400 forintot kellett fizetnie éves szinten a használatért. Ez az átlagszámítással kihozott összeg a vételi ár 3,7 százalékának felel meg. A termőterületek, így a szántó ára megyénként változik. Fejér megyében magasak az árak, így kétmillió forintért is elkelnek a piacon az ilyen besorolású földek, míg például Heves, Zala és Nógrád megyében 0,9–1,1 millió forint az átlagár.