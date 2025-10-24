október 24., péntek

Salamon névnap

13°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyszüleink öröksége, unokáink jövője

37 perce

Őshonos gyümölcsfákkal telt meg a tündérkert (galéria, videó)

Címkék#tündérkert#Fésüsné Szuna Mária#gyümölcsfa

Több mint harminc önkéntes vett részt a tündérkert telepítésén Söréden. Egy Magyar Falu Programban kiírt pályázatnak köszönhetően őshonos gyümölcsfák kerültek a falu szőlőskertje fölötti területre és a magánházak udvaraira, így visszatérnek a magyar almafák és a hólyagos cseresznyék.

Palocsai Jenő
Őshonos gyümölcsfákkal telt meg a tündérkert (galéria, videó)

Fotó: PJD /FMH

Hosszú karókkal, nagy kalapácsokkal, mérőszalaggal és nem utolsósorban óriási lelkesedéssel vetette bele magát több mint 30 önkéntes a faültetésben Söréden. A közösség ünnepére október 23-án került sor, és miközben a mértani pontossággal kimért távolságokra lyukakat fúrt a traktor a Sörédi Szőlőhegyen, addig kétszáz méterrel lejjebb a falu pincéjénél székelykáposztát főztek a hölgyek, és egy másik önkéntes csoport pedig fenyő gerendákat gyalult, hogy elkészüljön a falu kemencéje fölé a tető.

 

A polgármester fúrta a gödröket

Dolga mindenkinek akadt az irányításnál mérésnél éppúgy, mint a karóverésnél, vagy az ültetésnél, amelyhez előre oda volt készítve a lótrágya és a víz is. Végh Rudolf polgármester nem csak koordinálta a munkálatokat, hanem ős maga is mért, és ő fúrta ki az összes ültetőgödröt.

A pályázati forrásból zajló faültetést és az ahhoz kapcsolódó programokat a Sörédért Alapítványnak köszönheti a félezer lelkes település.

Az eredeti fajták kerülte most földbe

– Évek óta dédelgetett terv, hogy szeretnénk egy tündérkertet ide a falu présháza, illetve szőlőskertje fölé. Ezt a területet telepítjük be őshonos, tájjellegű gyümölcsfákkal, Ezen tündérkert létrehozása volt az egyik célunk. A másik, hogy ezekből a régi fafajtákból a lakosságnak is tudjunk adni, és a Magyar Falu Programban volt egy olyan pályázat, hogy „Nagyszüleink öröksége, unokáink jövője”. Ezen pályázat keretében 150 őshonos tájjellegű gyümölcsfát hoztunk, közel kétszáz kilométeres távolságból és emellett része a pályázatnak hét kertészeti előadás is. Sipos József vagyis Sipos gazda a gyümölcsfákról és az ültetésről tartott előadást, Lencsés Rita gyógynövényes előadást tart majd, de téma lesz még többek között a mélymulcsolás és a komposztálás is – mondta el az ültetés szünetében Fésüsné Szuna Mária, az alapítvány elnöke.

A sörédi kezdeményezésnek köszönhetően a település ingatlanjaira, illetve a tündérkertbe olyan ősi fafajták kerülnek vissza, mint például a piros Leánycsöcsű alma, más néven Csöcsös alma, a Pogácsa alma, a Szegfűkörte, Naspolya és számos különböző birsalmaféle, és visszatér a régen általánosan elterjedt hólyagos cseresznye is.

Őshonos gyümölcsfákkal telt meg a tündérkert

Fotók: PJD

Kétszáz házból 115-ben lesz új gyümölcsfa

– Valamikor itt a Sörédi Szőlőhegyen ezek a fák mindennaposak voltak, most meg már elvétve sem lehet találni egyet sem. Ám szerencsére találtunk egy olyan génbankot, ahol még be lehet szerezni ezeket a régi fajtákat – mondta a pályázó alapítvány elnöke, akitől azt is megtudtuk, hogy a megvásárolt 150 facsemetéből, a lakosság előzetes igénylésének megfelelően, 115 darabot a portákra osztottak ki a faültetés napján, délután.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu