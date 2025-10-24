Őshonos gyümölcsfákkal telt meg a tündérkert (galéria, videó)

Hosszú karókkal, nagy kalapácsokkal, mérőszalaggal és nem utolsósorban óriási lelkesedéssel vetette bele magát több mint 30 önkéntes a faültetésben Söréden. A közösség ünnepére október 23-án került sor, és miközben a mértani pontossággal kimért távolságokra lyukakat fúrt a traktor a Sörédi Szőlőhegyen, addig kétszáz méterrel lejjebb a falu pincéjénél székelykáposztát főztek a hölgyek, és egy másik önkéntes csoport pedig fenyő gerendákat gyalult, hogy elkészüljön a falu kemencéje fölé a tető.

A polgármester fúrta a gödröket

Dolga mindenkinek akadt az irányításnál mérésnél éppúgy, mint a karóverésnél, vagy az ültetésnél, amelyhez előre oda volt készítve a lótrágya és a víz is. Végh Rudolf polgármester nem csak koordinálta a munkálatokat, hanem ős maga is mért, és ő fúrta ki az összes ültetőgödröt.

A pályázati forrásból zajló faültetést és az ahhoz kapcsolódó programokat a Sörédért Alapítványnak köszönheti a félezer lelkes település.

Az eredeti fajták kerülte most földbe

– Évek óta dédelgetett terv, hogy szeretnénk egy tündérkertet ide a falu présháza, illetve szőlőskertje fölé. Ezt a területet telepítjük be őshonos, tájjellegű gyümölcsfákkal, Ezen tündérkert létrehozása volt az egyik célunk. A másik, hogy ezekből a régi fafajtákból a lakosságnak is tudjunk adni, és a Magyar Falu Programban volt egy olyan pályázat, hogy „Nagyszüleink öröksége, unokáink jövője”. Ezen pályázat keretében 150 őshonos tájjellegű gyümölcsfát hoztunk, közel kétszáz kilométeres távolságból és emellett része a pályázatnak hét kertészeti előadás is. Sipos József vagyis Sipos gazda a gyümölcsfákról és az ültetésről tartott előadást, Lencsés Rita gyógynövényes előadást tart majd, de téma lesz még többek között a mélymulcsolás és a komposztálás is – mondta el az ültetés szünetében Fésüsné Szuna Mária, az alapítvány elnöke.

A sörédi kezdeményezésnek köszönhetően a település ingatlanjaira, illetve a tündérkertbe olyan ősi fafajták kerülnek vissza, mint például a piros Leánycsöcsű alma, más néven Csöcsös alma, a Pogácsa alma, a Szegfűkörte, Naspolya és számos különböző birsalmaféle, és visszatér a régen általánosan elterjedt hólyagos cseresznye is.