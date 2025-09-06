Sportprogrammal segítenek a sérült fiatalokon

Egy újabb jó ügyet támogatnak Söréden szeptember 13-án, szombaton. A település lassan 50 éved fogad sérült fiatalokat, akiknek kevés lehetősége van bárhol máshol az önfeledt nyaralásra, táborozásra. Most, az őket mindenben támogató Teljes Élet Szociális Alapítvány egy új eseményt szervezett. A Fuss egy jó ügyért kihívásnak köszönhetően egy könnyedén vállalható sportprogrammal lehet támogatni a sérült fiatalokat.

Sportprogrammal, illetve 6 km megtételével támogathatjuk a sörédi táborlakók nyári feltöltődését Forrás: alapítvány

A sportprogrammal 6 km-t kell teljesíteni

– Az útvonal hossza 6 km. Lehet futva, sétálva, és nordic walking-gal is teljesíteni. Sőt! Akár a kutyusod is veled tarthat!

Szeretsz futni és kevés lenne a 6 km? Sebaj! Fusd le még egyszer! Célba éréskor mindenkit várunk egy kis piknikre. Lesz zsíros kenyér, tea, pogácsa és egy kis apróság is, miközben a gyermekeket egy kis ügyességi játékra, színezésre invitáljuk – olvasható a szervező közösségi oldalán.

A 14 év alattiaknak teljesen ingyenes a program, ám az ennél idősebbek által befizetett nevezési díj teljes egészében a Teljes Élet Szociális Alapítványhoz kerül.

Az alapítvány és a falu

– A 80-as évek elejétől nyaralnak fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok Székesfehérvár közelében, Söréden, a Vértes hegység lábánál fekvő kis faluban. Ezen nyaralás minden költségét az alapítvány fedezi. A karitatív munka sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy Söréd község lakossága elfogadta és befogadta a sérült fiatalokat, és a környező települések lakóival együtt sok személyi és természetbeni segítséget nyújtottak a tábornak. Ma már évente több mint száz mozgás- és halmozottan sérült, többnyire Székesfehérváron, illetve Fejér megyében élő gyermeket, fiatalt és már kevésbé fiatalt nyaraltat megközelítőleg négyszáz önkéntes minden nyáron – tudtuk meg az alapítványtól, melynek „Adni jó” bankszámla: száma: 10402908-29021998