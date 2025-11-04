Precízen és pontosan

Az ember mindig gondolkozik a lehetőségein és azon, hogy mit hogyan csináljon. Én annak a híve vagyok, hogyha kapok egy feladatot, akkor azt a tudásom szerint a legjobban végezzem el. Nem érdekel, hogy ki mit mond és az sem, hogy mennyi időmbe kerül. Hiszen a nap végén úgy is az lesz a kérdés, hogy én elégedett vagyok-e a végeredménnyel vagy sem. Ha önmagamnak nem tetszik az amit alkottam, akkor vajon mi értelme van bármit is csinálni? Fontos, hogyha másért nem, akkor az önmagunk megbecsüléséért végezzük el tisztességgel a feladatunkat még akkor is, ha ahhoz éppen nincs kedvünk. Aztán ki tudja: lehet pont a feladat elvégzése közben jövünk rá, hogy élvezzük amit csinálunk.